Moto3: Snipers a Le Mans senza Surra, al suo posto c’è Rueda

Il rientro a Le Mans non ci sarà. Snipers Team deve rinunciare nuovamente ad Alberto Surra, che non si è ancora rimesso dall’infortunio al polso. Il pilota Moto3 sta bene, ma i tempi di recupero sono più lunghi del previsto. L’italiano si preparerà al meglio per il Mugello, attesissimo evento di casa in programma tra due settimane. C’è un altro sostituto: José Antonio Rueda, giovane talento spagnolo reduce da due eventi Red Bull Rookies Cup e più recentemente dal primo round JuniorGP a Estoril.

Le dichiarazioni

“Sono triste di non poter rientrare” ha dichiarato Surra. “Ho veramente tanta voglia di correre, ma è importante che la fase di riabilitazione sia completa. Per la prossima gara devo essere al 1000%: si tratta del Mugello, è la tappa di casa.” Per Rueda non si tratta del primissimo GP Moto3: l’esordio è avvenuto a Valencia 2021 con Gresini Racing. Su un tracciato a lui già noto, a differenza del Circuito Bugatti, per lui una nuova scoperta. “È un anno incredibile, queste occasioni sono molto importanti” ha sottolineato lo spagnolo. “Spero di fare bene, ma l’importante sarà imparare e misurarmi coi piloti del Mondiale. Un grazie a Snipers per l’occasione.”

Il profilo

Classe 2005, di Siviglia, José Antonio Rueda è figlio di un impiegato municipale e di un’operaia in una fabbrica di quinoa. Genitori appassionati di due ruote, un aspetto trasmesso anche José, terzo di cinque figli, che da piccolissimo riceve in regalo una moto. I primi passi verso il sogno di diventare un giorno campione del mondo, sulle orme del suo modello Casey Stoner. Un ragazzino molto interessante, emerso inizialmente nelle varie categorie minimoto in Andalucía ed a livello nazionale, passando poi a Moto4 e 85GP. Nel 2018 Rueda debutta in European Talent Cup, due anni dopo approda in Moto3 Junior World Championship. Campionato diventato JuniorGP che quest’anno ripete: a Estoril ha ottenuto la pole e sfiorato la vittoria, conquistata in pista ma tolta per limiti di pista, diventando un 2° posto. In questo 2022 Rueda è al debutto in Red Bull Rookies Cup: primi due round eccezionali con due vittorie, un 2° ed un 3° posto che lo tengono in vetta alla classifica generale.

Foto: fimjuniorgp.com