MotoGP: uscita Suzuki a fine 2022, la trattativa con Dorna

Alla fine dei test ufficiali svolti a Jerez era arrivata la notizia bomba dell’addio di Suzuki alla fine di questa stagione MotoGP. Oggi ecco l’atteso comunicato ufficiale in cui si ha la conferma delle intenzioni della casa di Hamamatsu riguardo l’impegno nella classe regina del Motomondiale. Lo riportiamo integralmente.

“Suzuki Motor Corporation sta discutendo con Dorna riguardo la possibilità di concludere l’impegno in MotoGP alla fine del 2022. Sfortunatamente, la situazione economica attuale e la necessità di concentrare i propri sforzi nei grandi cambiamenti di questi anni obbligano Suzuki a spostare costi e risorse umane per sviluppare nuove tecnologie. Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a Suzuki Ecstar Team, a tutti quelli che hanno sostenuto le attività per tanti anni. Così come a tutti i fan che ci hanno trasmesso il loro supporto.”

Foto: motogp.com