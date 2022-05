Che notizia, Suzuki lascia la MotoGP a fine 2022!

Appena chiusi il Gran Premio di Spagna e la giornata di test MotoGP, ecco arrivare una notizia clamorosa. Suzuki sarebbe pronta a lasciare la classe regina del Motomondiale alla fine di questa stagione! L’indiscrezione è stata lanciata oggi da Motorsport e TheRace.com, in seguito ad una comunicazione arrivata dai responsabili della casa di Hamamatsu a tutti i membri della squadra della categoria regina. Al momento non ci sono commenti da parte del team, ma si attende un comunicato ufficiale a breve.

Una notizia decisamente inattesa, visto che si è parlato continuamente di futuro. Alex Rins ad esempio si era dichiarato tranquillo su questo punto, sottolineando le recenti parole di Livio Suppo a tema rinnovo. Non solo lui, l’intenzione era di continuare anche con Joan Mir, che ha riportato l’iride a Suzuki nel 2020 dopo un lungo digiuno. Sembra invece che la situazione sia ben diversa: la comunicazione alla squadra è arrivata proprio oggi a Jerez, un fulmine a ciel sereno.

Un nuovo addio

Ricordiamo che Suzuki aveva già abbandonato la MotoGP a fine 2011 per motivi economici. Il progetto era poi ripartito nel 2015 con Maverick Viñales ed Aleix Espargaró, con il primo che aveva presto riportato il marchio di Hamamatsu sul podio. Altre soddisfazioni sono arrivate in seguito con il duo Andrea Iannone–Alex Rins, per poi continuare con la coppia formata da Joan Mir e dal #42, insieme dal 2019. Nel 2020 appunto il ritorno sul tetto del mondo, quel titolo piloti che mancava dal 2000 con Kenny Roberts jr nell’allora 500cc.

Proprio ad Austin poi era arrivato un altro risultato storico, ovvero il podio numero 500 firmato da Alex Rins. E adesso? Parliamo di due piloti che quindi restano senza squadra. Un fatto che certamente accenderà ancora di più il mercato piloti, visto che quasi tutti i contratti sono in scadenza a fine 2022. Al momento infatti sono solo quattro i ragazzi che hanno un contratto in essere almeno fino al prossimo anno: Marc Márquez (Honda, 2024), Pecco Bagnaia (Ducati, 2024), Franco Morbidelli (Yamaha, 2023), Brad Binder (KTM, 2024).

Foto: Suzuki Racing