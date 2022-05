MotoGP, Joan Mir: “Ho pensato tanto a tutti i ragazzi del team”

Nel 2020 Joan Mir e Suzuki hanno conquistato un titolo storico, il secondo per lo spagnolo ed il primo per la casa di Hamamatsu dal 2000. Ma nei test a Jerez ecco l’inattesa notizia dell’addio alla MotoGP a fine anno, quando le trattative per il rinnovo erano la priorità di entrambe le parti. Di questa mattina la conferma ufficiale in un comunicato, con anche il #36 quindi ufficialmente sul mercato. Chiaramente non è mancata l’amarezza per questa decisione improvvisa che ha spiazzato tutti ed il pensiero non è solo per il suo futuro.

“Non se lo meritano, non ce lo meritiamo”

“È una situazione di cui nessuno avrebbe voluto sentire parlare. Abbiamo lavorato a lungo per questo progetto, tante persone invece ci sono da ben più tempo di me. Abbiamo dato praticamente tutto per questo marchio ed ora dobbiamo dividerci.” Non manca il profondo dispiacere nelle parole di Joan Mir a motogp.com. Un pilota campione MotoGP proprio con quel marchio che ha annunciato l’addio. Nonché la sua priorità in ottica 2023… Ma come detto, la preoccupazione non va solo al suo futuro. “Ho pensato tanto a tutti i ragazzi della squadra, sarà difficile inserirli in altri team… Non so davvero quale sarà la soluzione.” Insieme ora bisogna pensare all’ultima stagione insieme. “Non se lo meritano, non ce lo meritiamo, ma dobbiamo cercare di salutarci nel miglior modo possibile.”

“Sono ufficialmente sul mercato”

Ora la situazione cambia totalmente anche per lui. Joan Mir infatti ha confermato le trattative in corso con Suzuki, prima della notizia che ha stravolto ogni programma. Ma ripone totale fiducia nel lavoro nel suo manager. “Per l’anno prossimo sono calmo, spero di avere presto notizie in merito. Ora sono ufficialmente sul mercato! Non era esattamente la situazione che ci aspettavamo, ma è così.” Non sono mancate voci che lo indicano come possibile pilota Honda per la prossima stagione. “Non c’è niente di strano” è la risposta dell’iridato MotoGP 2020. “Ora siamo sul mercato, quindi il mio manager parlerà con tutti. Valuteremo poi la situazione e prenderemo la decisione migliore per il mio futuro.”

