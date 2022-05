Secondo ed ultimo turno di libere Moto2 del venerdì con Augusto Fernández che prende il volo. Prima piazza con annesso record assoluto, tutto però vanificato dalle bandiere gialle… È Somkiat Chantra quindi il migliore di giornata, suo quindi anche il nuovo record assoluto a Le Mans! Guizzo di Pedro Acosta a ruota, il compagno di box si ritrova 3°. Tre gli italiani provvisoriamente in Q2, ovvero Vietti, Arbolino e Manzi, vedremo se domani si riconfermeranno. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del Gran Premio.

Prove Libere 2

15:55 – La classifica combinata alla fine delle due sessioni del venerdì a Le Mans.

15:54 – New entry tra i “taxi”: Somkiat Chantra in soccorso di Filip Salac per il ritorno ai box.

15:53 – Sessione che si chiude con la coppia KTM Ajo in vetta: Augusto Fernández frantuma il record assoluto! Ma tutto questo non vale, è un super giro cancellato per bandiere gialle… Miglior crono del turno quindi del rookie Pedro Acosta.

15:52 – Altri due incidenti sul finale, cadono anche Filip Salac e Niccolò Antonelli in due momenti distinti.

15:49 – Alla curva 6 ecco una caduta per Gabriel Rodrigo.

15:46 – Giù anche Manuel González alla Garage Vert.

15:45 – Secondo incidente di giornata per Aron Canet, stavolta da solo a La Chapelle.

15:44 – Due cadute distinte: prima Stefano Manzi, poi Marcel Schrötter.

15:40 – Augusto Fernández intanto si è portato al comando, seguito dal duo Marc VDS.

15:31 – Primo incidente per Alonso Lopez, neo pilota a tempo pieno per Speed Up. Lo spagnolo cade alla “S” Bleus.

15:25 – A terra anche Alberto Arenas, nel suo caso alla Musée.

15:23 – A referto un incidente per Sam Lowes, scivolato alla curva 13. Sarà il primo di parecchi…

15:17 – La classifica del turno si stabilizza con il duo Marc VDS in vetta, seguito dal thailandese top delle FP1.

15:09 – L’incidente tra Vietti e Canet era finito sotto la lente d’ingrandimento della Direzione Gara. Alla fine non c’è nessuna conseguenza.

15:03 – Niente male Stefano Manzi terzo e migliore degli italiani dopo il primo turno. Ricordiamo, l’attuale pilota Supersport è al via come sostituto di Keminth Kubo.

15:00 – Si riparte da Somkiat Chantra al comando nelle prime libere, più un incidente tra Celestino Vietti ed Aron Canet. Il resoconto.