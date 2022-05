Moto2 Le Mans, Prove 1: Chantra al comando, Vietti che combini?

La Moto2 si apre con Somkiat Chantra al comando della classifica dei tempi. Il pilota thailandese piazza la zampata nei minuti finali, chiudendo così in vetta. Segue Augusto Fernández, gran sessione per Stefano Manzi, sostituto di Kubo e terzo in queste prime libere. A referto un incidente tra Celestino Vietti ed Aron Canet, finito sotto la lente d’ingrandimento della Direzione Gara. Ecco com’è andato il turno di apertura del GP di Francia.

Prove Libere 1

11:42 – La prima sessione si chiude con Somkiat Chantra in vetta, seguito da Augusto Fernández e da un ottimo Stefano Manzi. Tutti i tempi.

11:36 – Incidente alla Garage Vert tra Celestino Vietti ed Aron Canet, con l’italiano colpevole che si scusa col collega. Il botto finisce sotto investigazione. Negli stessi attimi cade anche Marcel Schrötter alla curva 10.

11:34 – Somkiat Chantra si porta in vetta, gran turno per Stefano Manzi provvisoriamente 3°!

11:32 – Arriva anche una seconda caduta, stavolta protagonista Jake Dixon alla Musée.

11:29 – Incidente per Jorge Navarro, scivolato alla curva 13.

11:20 – La classifica provvisoria vede Sam Lowes in vetta, seguito da Jake Dixon e da Augusto Fernández. Tony Arbolino 8° è il migliore degli italiani.

11:11 – Scossone per Pedro Acosta, senza conseguenze. Il rookie e campione Moto3 in carica è ancora alla ricerca della quadra nella nuova categoria. “Questa è una moto vincente, l’hanno dimostrato Remy [Gardner] e Raúl [Fernández] l’anno scorso” ha detto ieri a DAZN España. “Devo concentrarmi su di me, ma passo dopo passo stiamo crescendo.”

11:06 – Non dura a lungo: si fanno vedere presto anche Tony Arbolino, Jake Dixon, Sam Lowes ed Augusto Fernández.

11:03 – Zampata di Celestino Vietti, che vola in testa alla classifica provvisoria.

10:55 – Luca Boscoscuro conferma la scelta di cambiare pilota in corsa. “Non c’è stato nessun attrito a livello di carattere” ha precisato a motogp.com. “Ma non abbiamo visto progressi da parte di Romano e cerco sempre il meglio per il mio team. Era quindi meglio finire.”

10:48 – I rivali sono più vicini, Celestino Vietti punta al riscatto. Niccolò Antonelli, reduce da un intervento per sindrome compartimentale, ieri ha ricevuto l’idoneità.

10:44 – Si riparte dal primo trionfo mondiale di Ai Ogura, solido dominatore a Jerez. Ma non dimentichiamo anche la gara memorabile di Aron Canet a pochi giorni da un infortunio.

10:40 – Cambio in corsa per Speed Up. Addio a Romano Fenati, ecco Alonso Lopez accanto a Fermín Aldeguer. Ricomposto il duo che ha trionfato nell’Europeo Moto2 nel 2021 proprio con la stessa struttura.

10:38 – Keminth Kubo è ancora convalescente, al suo posto c’è di nuovo Stefano Manzi. La notizia.

Foto: Valter Magatti