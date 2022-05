Moto2: Kubo ancora unfit, Stefano Manzi in azione a Le Mans

Formazione ancora provvisoria per Yamaha VR46 Master Camp. La squadra infatti deve rinunciare nuovamente a Keminth Kubo, dichiarato non idoneo questo pomeriggio dopo il recente intervento per sindrome compartimentale. Anzi, è servito un altro trattamento successivo per il rookie giappo-thailandese dopo aver accusato uno strano gonfiore. Per questo è stato dichiarato unfit, con Stefano Manzi nuovamente in azione al suo posto. L’italiano l’aveva già sostituito in corsa a Jerez, stavolta disputerà il GP di Francia dalle prime prove libere.

“Speravo di tornare in sella già a Le Mans, un tracciato che volevo tanto conoscere, ma è troppo presto…” Keminth Kubo si vede così costretto a saltare un altro round in un inizio di stagione davvero complicato, soprattutto a livello fisico. Non il miglior debutto mondiale… “Voglio fargli gli auguri per un pronto ritorno” è il primo pensiero del suo sostituto Stefano Manzi. “Sappiamo bene quanto sia frustrante essere costretti a saltare una gara. Mi dispiace per le circostanze, ma intanto ringrazio Yamaha e VR46 per la fiducia, darò il massimo!”