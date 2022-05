Moto2: Niccolò Antonelli operato per sindrome compartimentale

Niccolò Antonelli operato con successo. Risolto il problema di sindrome compartimentale rilevato al braccio destro alla fine del Gran Premio di Spagna. Un altro evento difficile per ‘Nicco’, all’esordio in Moto2 con VR46. Salterà i test programmati a Barcellona per il prossimo weekend, ma si lavora per essere nuovamente in forma in occasione della tappa in Francia.

Qualcosa non andava al braccio destro, uno strano dolore aveva compromesso la seconda parte di gara a Jerez. Una volta rientrato in Italia ecco svolti tutti i controlli del caso presso il Policlinico di Modena, confermando la presenza della sindrome compartimentale. Di qui la decisione di intervenire subito: Niccolò Antonelli quindi è stato operato in mattinata dalla equipe del dottor Tarallo. Scatta subito la riabilitazione, ma chiaramente non sarà a Barcellona per i test citati. L’obiettivo del team VR46 è ritrovarlo a Le Mans.

“La gara di domenica è stata dura” ha ammesso Antonelli. “Nei giri finali il dolore al braccio destro era diventato insopportabile.” È riuscito a stringere i denti ed a concludere la corsa, ma chiaramente serviva una valutazione accurata della situazione. Di qui la decisione di risolvere subito il problema con un intervento necessario. “Mi sono operato questa mattina, tutto è andato bene. Non vedo l’ora di iniziare la fisioterapia e tornare in pista il prima possibile!”

Foto: VR46 Racing Team