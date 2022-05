Moto3 Le Mans, Prove 2: Venerdì italiano, Dennis Foggia si conferma

Il bis dell’italiano di punta nella classe Moto3. Dennis Foggia infatti è di nuovo il più veloce nel pomeriggio a Le Mans, chiudendo quindi il venerdì di libere in vetta. Izan Guevara stampa il secondo crono di giornata, terza piazza per Tatsuki Suzuki. Al leader iridato Sergio García invece domani servirà una FP3 da protagonista per risalire nelle posizioni utili per la Q2… Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 2

14:04 – La classifica combinata, il leader Moto3 Sergio García sarebbe in Q1!

14:02 – Dennis Foggia tiene la testa della classifica, seguono Izan Guevara e Tatsuki Suzuki.

13:58 – Assalto finale incandescente, chi rimarrà in top 14?

13:56 – Caduta per Ryusei Yamanaka alla Musée.

13:53 – Poco meno di otto minuti al termine, dopo una sosta il duo Aspar torna in pista. Guevara in particolare in compagnia…

13:50 – La prima piazza non cambia, dietro risale Carlos Tatay in seconda posizione.

13:43 – Turno da dimenticare per SIC58 Squadra Corse. Dopo Fellon, cade Riccardo Rossi alla curva 3. Gesti eloquenti di rabbia da parte dell’italiano, con la moto rimasta inizialmente in pista prima di riuscire a recuperarla.

13:36 – La classifica ci dice che Dennis Foggia è nuovamente in vetta, con Izan Guevara stavolta ad inserirsi davanti al secondo alfiere Leopard Tatsuki Suzuki.

13:30 – Highside per Lorenzo Fellon in entrata di curva 4, nessuna conseguenza per l’unico pilota di casa presente in Moto3.

13:27 – Sequenza che continua. Taiyo Furusato e Gerard Riu sono protagonisti di due incidenti distinti, ma negli stessi attimi ed alla Musée.

13:25 – Che succede? Ecco a terra anche Deniz Öncü, stavolta alla Garage Vert.

13:24 – García non è il solo: nello stesso punto cade anche Diogo Moreira.

13:22 – Neanche il tempo di uscire ed abbiamo subito un incidente. Sergio García, leader Moto3, è protagonista di un highside alla curva 10. Nessuna conseguenza per il pilota.

13:21 – Si parte! Piloti in pista per una sessione che, in caso di pioggia domani, sarà fondamentale in ottica qualifiche.

13:10 – Inizio turno posticipato di qualche minuto per condizioni della pista. Per la precisione, conseguenza di un incidente nel corso delle libere 2 MotoE, protagonista Casadei (pilota OK).

12:58 – Si riparte dalla doppietta Leopard nelle prime prove libere. Dennis Foggia comanda su Tatsuki Suzuki, terzo Andrea Migno. Il resoconto.