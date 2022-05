LIVE MotoGP-Moto2-Moto3 Le Mans: dirette WUP in tempo reale

Ultimi turni prima delle gare, la domenica inizia con i warm up delle tre categorie. Si comincia con i 10 minuti della Moto3, stessa durata per la Moto2, per finire con i 20 minuti per la MotoGP. Ultimi aggiustamenti prima delle corse a Le Mans, vediamo cosa succede.

Warm Up Moto3

9:02 – La prima notizia è che Joel Kelso è KO per il GP. Il rookie CIP è ancora alle prese con guai fisici seguiti al botto nel warm up a Jerez. “Mi dispiace tanto, è il round di casa della squadra… Cercherò di rimettermi presto.”

9:00 – Si parte! Dieci minuti di attività per i ragazzi Moto3.

8:55 – Cielo parzialmente nuvoloso, temperature tra i 17° ed i 20° C, non c’è vento.

8:52 – Si comincia con il warm up della classe minore del Motomondiale. Ricordiamo, Dennis Foggia per la prima volta è in pole position! Con doppietta Leopard, visto che secondo è Tatsuki Suzuki, 3^ casella per Jaume Masiá. Il resoconto.

08:46 – Folto pubblico fin dalle 7. Il ritorno a Le Mans con piena capienza è stato davvero ben accolto dagli appassionati tifosi di casa!

Il riassunto delle Qualifiche

Due prime volte sul Circuito Bugatti ed una conferma. In Moto3, finalmente Dennis Foggia s’è preso la sua prima pole position mondiale, mentre in Moto2 abbiamo assistito al primo guizzo del rookie Pedro Acosta. In MotoGP ci ha pensato Pecco Bagnaia, alla seconda pole consecutiva, per una doppietta in rosso completata da Jack Miller. Anzi, tris di costruttori italiani in prima fila, visto che c’è anche la Aprilia guidata da Aleix Espargaró. Riguardo i ragazzi di casa, Fabio Quartararo scatterà dalla seconda fila, dalla terza invece Johann Zarco, retrocesso di tre caselle per aver ostacolato Pol Espargaró in Q2. È mancato Marc Márquez, in seria difficoltà sulla pista francese. Il braccio dà qualche fastidio e la RC-V non è a posto, il #93 è stato chiaro: “Non siamo in grado di lottare per la vittoria, nella migliore delle ipotesi arriveremo in 5^-7^ posizione.”