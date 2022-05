Moto2 Le Mans: Il ruggito di Pedro Acosta, ecco la prima pole!

La prima pole position Moto2 con annesso nuovo record assoluto. Pedro Acosta si fa vedere per la prima volta quest’anno, ecco che l’esordiente di lusso blinda la prima casella in griglia. Un primo passo verso un possibile colpaccio… Ma brilla in toto il team KTM Ajo, visto che Augusto Fernández è anche lui in prima fila, terzo dietro a Jake Dixon. Sarà invece una corsa molto difficile per Celestino Vietti… Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1: per soli 6 millesimi

Il primo nome a sorpresa è quello di Vietti, che non è riuscito ad essere immediatamente al secondo turno di qualifiche. Sorprende anche Aldeguer, con il nuovo compagno di box López invece direttamente in Q2… Si fanno vedere in tanti: González, Dalla Porta, Bendsneyder, Navarro e svariati altri nomi, tutti a caccia dei quattro posti utili. A referto le cadute degli esordienti Alessandro Zaccone (Garage Vert), Sean Dylan Kelly (Raccordement), Niccolò Antonelli (Garage Vert). Per Vietti invece è la maledizione del 4° settore: velocissimo nei primi 3, perde tanto sul finale e rimane fuori per 6 millesimi! Vanno avanti Lorenzo Dalla Porta, Fermín Aldeguer, Bo Bendsneyder e Jorge Navarro.

Q2: arriva lo Squalo

Completata la lista dei 18 piloti, ora si lotta per le prime caselle in griglia. Incredibilmente senza Celestino Vietti, con i rivali quindi pronti a cogliere l’occasione. Quasi, visto che sfortunatamente non manca qualche errore: cade Ai Ogura a La Chapelle, pauroso highside poco dopo per Sam Lowes alla Garage Vert. Senza farsi mancare un incredibile salvataggio da Dalla Porta! Mentre Chantra scivola alla curva 10. Mentre Pedro Acosta, dopo aver brillato già nelle prime libere, è deciso a sfruttare l’opportunità, riuscendoci: ecco la prima pole position in Moto2! Jake Dixon ed Augusto Fernández completano la prima fila.

Foto: motogp.com