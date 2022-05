Moto3 Le Mans: Vola Dennis Foggia, è la prima pole position!

Davanti a tutti in ogni sessione di libere, Dennis Foggia si prende anche la sua prima pole position Moto3! Ora manca la gara per completare l’opera, ma a questo ci si pensa domani. Nel frattempo l’italiano mette il suo primo sigillo in qualifica, ma Leopard festeggia due volte con Tatsuki Suzuki subito accanto a lui. Terza casella per Jaume Masiá, seguito dal velocissimo rookie Diogo Moreira, mentre il leader iridato Sergio García scatterà domani dalla 7^ posizione. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: l’acciacato, il pilota di casa, gli italiani

La prima notizia è che Öncü è a posto dopo il botto nelle FP3, con solo un piede un po’ dolorante. Lo troviamo quindi regolarmente in azione in questa sessione. Qualifiche che scattano con anche gli italiani Rossi, Bertelle, Bartolini e Nepa, oltre al pilota di casa Lorenzo Fellon. È proprio quest’ultimo a farsi vedere fin da subito, prendendosi la prima delle quattro posizioni utili per la Q2, davanti a Riccardo Rossi. Ma come sempre serve l’assalto finale: ecco Deniz Öncü (con Fernández in tandem) a portarsi in vetta, si fa vedere anche Matteo Bertelle. È il turco di Tech3 infine il migliore, seguito dal pilota di casa e da un duo tricolore.

Q2: super Dennis Foggia!

Completata la lista dei 18 piloti, ora comincia la battaglia per la pole position. Con Foggia dominatore di tutte le libere e determinato a piazzare anche la zampata oggi, con tanti rivali però pronti ad impedirglielo. A partire da Moreira, che vola immediatamente al comando della classifica, seguito poco dopo da Öncü, ma arriva anche il duo Leopard, così come la coppia Aspar e tanti altri. Ma c’è un solo nome determinato a brillare dopo due GP opachi: Dennis Foggia vola, ecco arrivare un gran tempo, limato costantemente fino alla bandiera a scacchi! Ecco quindi la prima pole position mondiale, con il compagno di box Tatsuki Suzuki e Jaume Masiá al suo fianco.

Foto: motogp.com