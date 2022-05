LIVE MotoGP Le Mans: diretta Qualifiche in tempo reale

13:54 – La top-10 dell’ultima sessione di prove MotoGP: Quartararo al comando seguito da Rins, Nakagami, Miller, Martin, Bagnaia, P. Espargarò, Marquez, Mir e Zarco.

13:52 – Enea Bastianini sembra vicino all’accordo con Ducati factory per il prossimo anno. In tanti davano per scontata la firma già avvenuta tra Jorge Martin e Borgo Panigale, ma il campione romagnolo ha conquistato la fiducia di Dall’Igna con le due vittorie di Losail e Austin.

13:49 – Continua il momento negativo di Andrea Dovizioso, al momento ultimo nelle FP4. Non è da escludere che di questo passo il forlivese e il team di Razali decidano di chiudere anzitempo, viste anche le poco eleganti dichiarazioni del manager malese nei suoi confronti.

13:45 – Lucio Cecchinello parla di mercato e non esclude che almeno uno dei suoi piloti possa lasciare il box alla fine di questo Mondiale. “E’ un momento in cui alcuni piloti sono sotto osservazione con la Honda. Ne riparliamo dopo Barcellona e devono meritarsi il rinnovo. Ci sono varie soluzioni sul tavolo, bisogna fare i conti con le disponibilità economiche nostre e della Honda“.

13:42 – Nell’ultima sessione di libere MotoGP è Fabio Quartararo a guidare la classifica dei tempi provvisoria in 1’31″6. Seguono Alex Rins, Taka Nakagami e le Ducati di Jack Miller e Pecco Bagnaia raccolti in poco più di tre decimi.

13:40 – Sono giorni frenetici per il mercato piloti. In Safety Commission si è discusso di contratti precari e stipendi al ribasso: leggi QUI il nostro articolo.

13:35 – Dorna ha reso noto che la stagione MotoGP 2023 non si aprirà con il tradizionale appuntamento in Qatar. Sono previsti dei lavori che richiedono tempo, quindi si pensa ad una tappa asiatica come Gran Premio inaugurale (Indonesia o Malesia).

Pre-qualifiche MotoGP a Le Mans

Il Mondiale MotoGP va in scena con il settimo turno di qualifiche del campionato 2022, sul circuito Bugatti di Le Mans. In terra francese è Johann Zarco a piazzare il best lap nella combinata delle prime tre sessioni di prove libere, grazie al crono firmato nelle FP3. Il pilota di Cannes stampa un grandioso 1’30″537 e va a riprendersi il record del circuito che ieri era stata momentaneamente preso da Enea Bastianini in 1’31″148. L’alfiere romagnolo chiude 10° e conquista l’accesso diretto alla Q2. Una prestazione che lascia intendere come Ducati sia pronta per assestare il colpo vincente anche in questo GP di Francia.

Infatti a piazzare il secondo tempo delle libere è Pecco Bagnaia a soli 31 millesimi dal compagno di marca del team Pramac. Nei primi dieci anche la Rossa di Jack Miller, mentre Jorge Martin chiude 11° e dovrà partecipare alla Q1. Accesso diretto alla seconda sessione di qualifiche anche per Fabio Quartararo (Yamaha) e Aleix Espargarò (Aprilia), rispettivamente primo e secondo in classifica piloti MotoGP. Dentro anche Marc Marquez che sabato mattina ha sfruttato insistentemente la scia di Quartararo per ottenere il 4° crono nella combinata. Nakagami, Rins e Pol Espargarò completano la lista dei magnifici dieci.

I big che passano dalla Q1

Ancora problemi per il duo italiano della Yamaha formato da Franco Morbidelli (19°) e Andrea Dovizioso (20°), che si contenderanno le due posizioni utili per accedere alla Q2. Subito in pista anche Joan Mir, alle prese anche con i prossimi movimenti di mercato, e Maverick Vinales, che resta ancora distante dalle prestazioni del suo compagno di squadra. Le Qualifiche MotoGP prendono il via alle 14:10. Per domani le previsioni meteo preannunciano pioggia e gli equilibri in pista verranno forse stravolti.