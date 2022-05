Una sessione letteralmente a tempo di record. Più piloti MotoGP infatti si contendono il miglior crono assoluto a Le Mans, finché non ci pensa Johann Zarco. Il pilota francese fa gioire il pubblico di casa con il tempo di riferimento in questa penultima sessione di prove libere. Anche Pecco Bagnaia si fa ben vedere, ma è 2° per 31 millesimi. Pubblico di casa che esulta doppiamente con Fabio Quartararo autore del terzo miglior tempo. Non un gran turno per Enea Bastianini, incappato in problemi meccanici. Ecco com’è andata, ricordando gli orari del GP.

Prove libere 3

10:50 – I settori migliori in questa sessione di prove libere.

10:46 – La classifica combinata verso la Q2.

10:44 – Sessione conclusa con il ducatista di casa che arriva in Q2 con il crono di riferimento. Seconda piazza per Pecco Bagnaia, terzo è il campione MotoGP in carica Fabio Quartararo.

10:42 – Prove finali di partenza. Marc Márquez ‘ringrazia’ Fabio Quartararo per la scia.

10:41 – È risalito tra i primi 10, ma non gli basta. Johann Zarco si “riprende” il miglior crono assoluto del tracciato di casa!

10:39 – Johann Zarco out dalla top ten ed a caccia del giro utile, con Luca Marini a ruota.

10:38 – Pecco Bagnaia prende il volo, polverizzato nuovamente il record assoluto della pista!

10:35 – Cinque minuti alla bandiera a scacchi, è scattato l’assalto finale. Quartararo e Marc Márquez tornano in pista “in tandem”.

10:33 – Anzi, Bagnaia è provvisoriamente out con il gran giro di Marco Bezzecchi 10°!

10:32 – Jack Miller è risalito in seconda piazza. Zarco e Bagnaia a rischio, entrambi ai margini della top ten.

10:29 – Fabio Quartararo mette il turbo, eccolo volare al comando con il nuovo miglior crono assoluto a Le Mans! Abbassando i ben 3 decimi il tempo di ieri di Bastianini.

10:25 – Enea Bastianini costretto a parcheggiare la sua Desmosedici ed a tornare a piedi al box. Dopo le due cadute di ieri, anche il guaio meccanico.

10:18 – Top 3 combinata invariata, non manca però qualche movimento nelle restanti posizioni in top ten. Nakagami era risalito, ma il tempo gli viene tolto per limiti di pista.

10:13 – A referto un incidente per Pol Espargaró, finito a terra alla Musée. Pilota OK, la moto decisamente meno…

10:06 – Solo Marc Márquez ha limato il suo miglior tempo rispetto a ieri, per tutti gli altri valgono ancora i riferimenti delle FP2.

10:01 – Livio Suppo ha fatto brevemente il punto sulla partenza del duo Suzuki. “La moto funziona su questo tracciato, i piloti si sono comportati bene fin da subito. Speriamo passino direttamente in Q2 e che il tempo tenga.”

9:56 – Abbiamo rivisto poi anche “il re dei salvataggi”, ben due episodi per Marc Márquez tra FP1 e FP2.

9:53 – Francese volante nel vero senso della parola: Johann Zarco ieri è stato protagonista di uno spettacolare fuoripista. Il video.

9:51 – Nella giornata di ieri è arrivata la conferma che Honda sta seguendo Joan Mir ed Alex Rins per il 2023. “La storia di Suzuki è una vera sorpresa” ha ammesso Alberto Puig a motogp.com. “Vogliamo però aspettare un po’ di più prima di decidere. Certo è che ci sono due piloti liberi.”

9:46 – Brutta giornata per KTM, in particolare Miguel Oliveira, protagonista di ben due incidenti. Ma sono caduti una volta anche Brad Binder e Raúl Fernández, Remy Gardner invece conferma le continue difficoltà.

9:43 – Aleix Espargaró ha piazzato la sua Aprilia in seconda posizione, terzo è Alex Rins su Suzuki.

9:40 – Enea Bastianini ieri ha frantumato il record della pista. Il crono del pilota di casa Johann Zarco è ora un ricordo.