Ripubblicata la nuova entry list MotoE 2020, aggiornata dopo gli ultimi cambiamenti. Diventano sette i piloti all'esordio quest'anno.

La seconda stagione della Coppa del Mondo MotoE conterà nuovamente su 18 piloti al via. Da registrare solo una piccola variazione nell’ultimo periodo. Nico Terol ha scelto di non rinnovare l’impegno, così Aspar Team al suo posto ha schierato un altro spagnolo, l’esordiente Alejandro Medina. Ecco completato così l’ultimo tassello per quanto riguarda la griglia di partenza del 2020.

Undici conferme alternate a ben sette ragazzi al debutto nel campionato elettrico. Oltre al già citato Medina, ci sono gli italiani Alessandro Zaccone e Tommaso Marcon, entrambi impegnati anche nel CEV Moto2. Lukas Tulovic e Dominique Aegeter invece arrivano dal Mondiale Moto2, mentre Jordi Torres, oltre a disputare la sua prima stagione in MotoE, sarà al via anche in ESBK e nel Mondiale Superbike.

Entry list aggiornata