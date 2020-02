Aspar Team completato per la stagione 2020. Jorge Martínez porta all'esordio Alejandro Medina, affiancherà María Herrera.

Griglia di partenza MotoE completata per la stagione 2020. Riempito anche l’ultimo tassello, ovvero il secondo pilota Aspar Team dopo l’addio di Nico Terol. Jorge Martínez ha deciso di puntare sullo spagnolo Alejandro Medina, all’esordio in questa seconda annata del campionato elettrico e portando a sette il numero di rookie nella categoria. Affiancherà la confermata María Herrera, con obiettivi come sempre ambiziosi.

Classe 1997, originario di Malaga, Alejandro Medina ha già avuto l’occasione di disputare due gare mondiali. Si trattava della categoria Moto2, correndo come sostituto nel 2018. Nel suo passato contiamo presenze nel CEV Moto3 (ha lottato fino alla fine per il titolo nel 2013), CEV Moto2, Superstock 1000 (diventando campione under 23 nel 2018). Nella scorsa stagione ha chiuso al terzo posto nel Campionato Spagnolo Superbike (ESBK).

Un’esperienza quindi del tutto nuova per Alejandro Medina. “Non vedo l’ora di conoscere la Energica Ego Corsa. Quello che voglio scoprire in particolare è la reazione in accelerazione e la sua potenza. L’obiettivo principale di questa stagione sarà capirne il funzionamento nel minor tempo possibile, per arrivare così presto a lottare per le posizioni di testa.”

Jorge Martínez completa così la sua line-up di piloti per il 2020. “Spero possa adattarsi rapidamente alla MotoE, per lui è una categoria completamente nuova, oltre ad arrivare a lottare per le zone alte della classifica. Ne ha le capacità. Con lui e María Herrera questa squadra darà il massimo nella nuova stagione, con l’obiettivo di poter ripagare tutti quelli che ci hanno dato fiducia in questo progetto.”

Team e piloti al via

Team Trentino Gresini MotoE: Matteo Ferrari – Alessandro Zaccone

Tech3 E-Racing: Tommaso Marcon – Lukas Tulovic

OCTO Pramac MotoE: Alex De Angelis – Josh Hook

LCR E-Team: Niccolò Canepa – Xavier Simeon

Avintia Esponsorama Racing: Eric Granado – Xavier Cardelús

Openbank Aspar Team: Alejandro Medina – María Herrera

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casadei

ONE Energy Racing: Bradley Smith

Intact GP: Dominique Aegerter

Ajo MotoE: Niki Tuuli

EG 0,0 Marc VDS: Mike Di Meglio

Join Contract Pons 40: Jordi Torres