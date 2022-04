Moto3, rookie all’attacco: da Moreira a Bertelle, i risultati dopo 4 GP

Ci sono un buon numero di esordienti in Moto3 quest’anno. Dopo i primi quattro Gran Premi non tutti sono andati a punti, ma ce n’è uno che sta brillando in particolare. Parliamo del brasiliano Diogo Moreira, che si è già fatto vedere in più occasioni. Ma ci sono anche gli spagnoli Daniel Holgado e Ivan Ortolá, l’australiano Joel Kelso, i britannici Scott Ogden e Joshua Whatley, l’indonesiano Mario Suryo Aji, l’italiano Matteo Bertelle ed il giapponese Taiyo Furusato. Come si sono comportati finora? Vediamo la classifica provvisoria.

Primi passi dell’allievo di Barros

Al comando c’è il citato Diogo Moreira, autore davvero di una bella partenza. Nelle due gare da lui concluse ha messo a referto un doppio sesto posto, stabilmente nel gruppo di piloti in lotta per la zona podio. Bilanciati da due zeri: problema tecnico in Indonesia, sfortunato incidente finale negli States. Anche in questo caso in una gara da protagonista e vicinissimo al suo primo podio! Da tenere d’occhio, l’ha detto anche Maverick Viñales prima dell’inizio del campionato… Comanda quindi la classifica con 20 punti, quattro in più di Daniel Holgado. Il campione CEV Moto3 in carica ha iniziato sentendo ancora le conseguenze di un importante infortunio ad una gamba. Ma in Indonesia ed in Argentina sono arrivati i suoi piazzamenti migliori, rispettivamente 9° e 7°. In Qatar invece aveva chiuso appena fuori dai punti, ad Austin è arrivato un zero per caduta.

LEGGI ANCHE Moto3: Ivan Ortolá ed il gesto speciale dopo il primo GP mondiale

Dal CEV alla Moto3

Ivan Ortolá è approdato nel Campionato del Mondo da vice-campione nel Mondialino. Con quella stessa struttura, il debuttante Team MTA di Alessandro Tonucci, con cui ha disputato l’ultimo anno nell’ex CEV. Un esordio niente male: tolto l’incidente in Indonesia, ha chiuso 11° in Qatar ed in Texas, a cui aggiungere il 15° posto in Argentina. “Un talento, intelligente, rischia poco quando non ce n’è bisogno” ci aveva detto di lui Tonucci nella nostra intervista pre-stagione. Attualmente è 3° in classifica con 11 punti, quattro in più di Joel Kelso e Scott Ogden, appaiati con 7 punti. Altri due interessanti ragazzi in arrivo dal CEV, l’australiano con qualche gara mondiale alle spalle, mentre il britannico è nell’esordiente team di Michael Laverty. Due gare concluse a testa: il primo ha brillato con il 10° posto in Argentina, il secondo ha chiuso poco lontano dalla top ten in entrambe le occasioni.

Speranza indonesiana e freccia tricolore

Chiudiamo la lista dei ragazzi a punti in primis con Mario Suryo Aji, grande promessa in arrivo dall’Indonesia. Due i punti accumulati finora, ma è stato un risultato che vale tantissimo. Si tratta infatti dell’evento a Mandalika, quindi a casa sua, con tanto di storica prima fila, per poi accusare qualche problema in più in gara. Ma il 14° posto finale è già stato un risultato stellare per lui ed il suo paese (il perché nel pezzo qui in alto). A quota 1 infine c’è Matteo Bertelle, unico esordiente italiano in Moto3 (Bartolini non viene considerato tale) con una wild card alle spalle nel 2021. Anche per lui l’occasione è arrivata in Indonesia, un 15° posto al traguardo che è valso il suo primo punto iridato, e finora l’unico ottenuto. Per quanto riguarda gli altri GP, due piazzamenti fuori dalla top 15 ed un ritiro per caduta.

Ancora senza punti

Ne mancano ancora un paio, ma nessuno dei due ha ancora agguantato la zona punti per il momento. Iniziamo da Taiyo Furusato, che ha iniziato in ritardo la sua prima stagione mondiale a causa di un infortunio accusato durante dei test privati. Per lui solo due GP a referto, visto che ha cominciato in Argentina. Ma non si è comportato male, anzi: 17° a Termas de Río Hondo, appena fuori dai punti ad Austin. Una bella partenza per la giovane promessa del Sol Levante, c’è ancora da lavorare invece per Joshua Whatley. Il secondo pilota del team di Laverty finora viaggia in coda al gruppo, tranne in Indonesia col 20° posto davanti a Gerard Riu. Non conta il GP concluso domenica ad Austin, visto il prematuro ritiro per problemi di salute che l’hanno condizionato per il tutto il weekend.

Foto: motogp.com