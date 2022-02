Moto3, Taiyo Furusato infortunato e out per il GP del Qatar

Honda Team Asia inizia il 2022 con metà formazione. Taiyo Furusato è infatti fuori causa per lesione, tempi di recupero ancora da verificare.

C’è già un’assenza ufficiale verso il primo round del 2022. Parliamo della categoria Moto3, precisamente di Taiyo Furusato, uno dei due esordienti che compongono la formazione di Honda Team Asia. Non s’è visto nei test ufficiali a Portimao e per un motivo: il pilota giapponese infatti era incappato in un incidente nel corso dei test privati a Jerez, riportando la frattura dell’astragalo del piede destro. Sabato è stato operato, con tempi di recupero ancora da verificare. Quel che è certo è che non sarà in Qatar per il primo GP.

In seguito alla lesione, Furusato è stato portato a Barcellona, alla iMove-Clínica Tres Torres, dove è stato operato dal dottor Jordi Vega, a capo dell’unità che si occupa di lesioni a piedi e caviglie. L’intervento è perfettamente riuscito ed è già iniziato il processo di recupero. Ma, come comunicato dalla squadra, non c’è una data per il suo ritorno alle corse. “Ora sta bene, aspettiamo con impazienza il suo ritorno il più presto possibile” è il commento del boss Hiroshi Aoyama in merito.

Una stagione 2022 già in salita quindi per la struttura. Mancherà un pilota, ma anche Mario Suryo Aji non è ancora in ottima forma. Alla fine dell’anno scorso il giovane indonesiano si è fratturato un femore, una lesione che richiede un lungo recupero non ancora completato, come conferma Aoyama. “Ha speso tutto l’inverno nel processo di riabilitazione, che è ancora in corso. Un fatto che influisce sulla sua condizione fisica, ancora lontana dall’ideale. Date le circostanze ha realizzato un’ottima preseason, con 2000 km accumulati.”

Foto: Honda Team Asia