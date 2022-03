Moto3: Mario Suryo Aji, una prima fila che è già storia

Il ritorno del Motomondiale in Indonesia è già storia del campionato. Nello specifico in Moto3, per il risultato ottenuto da Mario Suryo Aji, esordiente (il suo profilo) nonché beniamino del pubblico di casa. Questo ragazzino schierato da Honda Team Asia infatti ha già scritto un importante capitolo per il suo paese: è il primo pilota indonesiano a conquistare la prima fila nel Campionato del Mondo! La gara è domani, vedremo cosa potrà fare, sull’onda emotiva del GP di casa…

Una giornata dal clima piuttosto mutevole, ma Aji s’è fatto vedere sia su pista bagnata che sull’asciutto. Da dire che l’avevamo già visto in azione sul nuovo Mandalika Circuit assieme ad altri suoi connazionali, ma una moto stradale è ben diversa da una Honda Moto3. In una giornata di qualifiche ricca di sorprese, Aji regala una bella soddisfazione ai suoi tifosi conquistando un gran terzo posto in griglia di partenza, dietro al poleman Tatay ed a Moreira (le qualifiche).

“È veloce, motivato ed emozionato” ha sottolineato Hiroshi Aoyama, boss della squadra. Con la speranza che il meteo domani sia decisamente migliore, facilitando il compito al suo pilota. Mario Aji certo non è meno carico del suo team manager. “Sono felicissimo per questo risultato, ottenuto nel mio paese ed al ritorno del Motomondiale dopo 25 anni. La Q1 mi ha aiutato visto che le condizioni della pista erano difficili.” Un giovane da tenere d’occhio, spinto dalla determinazione a regalare altre sorprese.

