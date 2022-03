Moto3 Indonesia: 1^ pole per Carlos Tatay, che sorprese Moreira e Aji

È una prima fila inedita quella che troviamo in Moto3. Partendo da Carlos Tatay, capace di cogliere lo spunto vincente e di prendersi così la prima pole position a livello mondiale, ma non è l’unico a volare in questa giornata. Il rookie brasiliano Diogo Moreira continua a mettersi in bella evidenza, conquistando la seconda casella in griglia al suo secondo GP mondiale. Ma in terza piazza c’è Mario Suryo Aji, che brilla sulla pista di casa, assicurandosi una strepitosa prima fila per la corsa di domani. Riguardo gli italiani, Foggia e Migno scatteranno dalla seconda fila. Tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: avanza il pilota di casa

Tra i piloti fuori dalla top 14 troviamo l’indonesiano Aji, ma anche gli italiani Surra e Nepa. Non mancano brividi: rischiano in particolare Kelso ed il giovane rookie di casa, Sergio García invece poco dopo finisce sull’asfalto della curva 12 come conseguenza di un highside. A referto anche una scivolata per Toba alla curva 2, mentre l’alfiere del team Aspar riesce a ripartire ed a dire la sua per la top 4. Eccolo infatti al comando della classifica proprio alla fine, precedendo Mario Suryo Aji, Xavi Artigas ed Alberto Surra.

Q2: che sorprese in prima fila!

Completata la lista dei 18, scatta la lotta per la pole position. Ma registriamo presto anche un violento highside (con un colpo alla testa) per Riccardo Rossi, rimasto a terra per qualche secondo prima di ripartire e tornare al box, pur piuttosto dolorante: non mancherà una visita al Centro Medico. Nello stesso punto era scivolato anche Ogden, evitandolo di poco, in seguito avremo pure una caduta per Foggia, stavolta alla curva 2.

Foto: motogp.com