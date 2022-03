MotoGP Indonesia, tutti gli orari del 19/03 in TV e streaming

Va in archivio il venerdì di prove libere a Mandalika. Fabio Quartararo svetta in MotoGP, Jake Dixon comanda in Moto2, Andrea Migno è il migliore in Moto3. Valori che si confermeranno in qualifica? Non perdetevi nessun turno per saperlo, mettendo in conto un’altra notte in bianco. A seguire tutti gli orari TV del Gran Premio dell’Indonesia: diretta integrale garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece saranno visibili le qualifiche e le gare delle tre categorie, ma solo in differita.

Le highilights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

La programmazione Sky Sport

Sabato 19 marzo

1:50-2:30 Moto3 Prove Libere 3

2:50-3:30 Moto2 Prove Libere 3

3:50-4:35 MotoGP Prove Libere 3

5:25-6:05 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

6:25-7:05 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

7:25-7:55 MotoGP Prove Libere 4

8:05-8:45 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

10:00 Conferenza stampa

Domenica 20 marzo

3:00-3:10 Moto3 Warm Up

3:20-3:30 Moto2 Warm Up

3:40-4:00 MotoGP Warm Up

5:00 Moto3 Gara

6:20 Moto2 Gara

8:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 19 marzo

12:30 Paddock Live

13:00 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP

14:15 Paddock Live

Domenica 20 marzo

12:15 Differita Moto3 Gara

13:30 Differita Moto2 Gara

15:15 Differita MotoGP Gara

Foto: motogp.com