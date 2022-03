Il campione del mondo di Superbike Toprak Razgatlioglu e il suo manager Kenan Sofuoglu si sono sfidati sul Canakkale 1915, il ponte sospeso più lungo del mondo inaugurato in Turchia. Una sfida epica che sta facendo il giro del web in queste ore e che vede Toprak al volante di una Ferrari SF90 e il suo mentore in sella ad una Kawasaki H2R, la più potente mai realizzata dal marchio verde. Per non fare torto al marchio Yamaha sul bolide a due ruote è salito l’ex fuoriclasse della Supersport, detentore di cinque titoli iridati.

La realizzazione di questo ponte è costata 2.766 milioni di dollari ed ha una lunghezza di 4,6 km, si trova sullo stretto dei Dardanelli, al confine tra Asia ed Europa. I due bolidi protagonisti della sfida su rettilineo appartengono a Sofuoglu. Da un lato la Kawasaki H2R da oltre 300 CV in grado di raggiungere una velocità massima di 340 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in poco più di due secondi. La Ferrari SF90 ha prestazioni quasi simili, con un motore V8 biturbo, capace di sprigionare 1000 CV abbinato ai tre motori elettrici coordinati da un apparato elettronico. La velocità massima stimata è di 340 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi.

Toprak Razgatlioglu si è messo al volante della SF90, mentre Sofuoglu ha pilotato la H2R, circondati dagli operai e dal personale delle costruzioni. La gara di velocità inizia con un operatore che sventola non la classica bandiera a scacchi, ma la bandiera turca. All’inizio la Ferrari sembra avere la meglio, ma come finirà il duello? In attesa di rivederlo in pista nel prossimo test SBK non resta che goderci il video…