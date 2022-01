Moto3: Mario Suryo Aji, preparazione mondiale al Mandalika Circuit

Mario Suryo Aji a pieno ritmo per l'anno d'esordio in Moto3. Il futuro rookie Honda Team Asia alla scoperta del Mandalika Circuit.

A fine ottobre il pesante infortunio che gli ha impedito di disputare una seconda wild card mondiale. In questi giorni Mario Suryo Aji, all’esordio nel Campionato del Mondo in occasione del GP dell’Emilia Romagna, è tornato in azione. La frattura del femore è ormai alle spalle ed il futuro rookie Moto3 si sta preparando per la sua prima annata mondiale completa. Assieme a tanti altri ragazzi dei campionati asiatici, in questi giorni il pilota indonesiano fan di Marc Márquez sta girando a pieno ritmo al Mandalika Circuit con una Honda CBR250RR. Test interessanti, visto che questa pista è parte del calendario 2022, almeno per ora (tutte le date).

Ricordiamolo, questo ragazzino classe 2004 è uno dei due esordienti schierati da Honda Team Asia nella classe minore del Motomondiale. In linea con il progetto dell’Ala Dorata e di Dorna per la crescita di giovani talenti asiatici, del quale lui è parte da anni. Ecco che ora la giovane promessa indonesiana si appresta ad esordire sul prestigioso palcoscenico internazionale a tempo pieno, rilevando la sella occupata quest’anno dal connazionale Andi Farid Izdihar (rimasto fuori dal mondiale). Si avvera il sogno di “Super Mario” e del padre ex pilota, al quale era molto legato e scomparso l’anno scorso. Per questo Aji correrà col 64, proprio il numero di gara del genitore.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1

Foto: Instagram-Mario Suryo Aji