Moto3: Honda Team Asia a Portimao-2 senza Mario Suryo Aji

Mario Suryo Aji avrebbe dovuto disputare una seconda wild card a Portimao. Un incidente in allenamento però lo pone fuori dai giochi.

Secondo appuntamento stagionale a Portimao per il Motomondiale. Con un forfait per quanto riguarda una wild card inizialmente prevista in Moto3. Mario Suryo Aji, giovane promessa indonesiana, avrebbe dovuto correre anche sulla pista portoghese con Honda Team Asia dopo l’esordio a Misano-2. Non sarà così: un incidente di questi giorni in allenamento infatti lo pone fuori dai giochi. Il team quindi in entry class sarà al via solamente con il duo titolare, ovvero Yuki Kunii e Andi Izdihar.

Ricordiamo, entrambi i piloti hanno chiuso fuori dai punti nel primo round Moto3 a Portimao. La speranza è di migliorare questi risultati. “Sappiamo che è una pista difficile, con tante curve veloci e molti cambi di elevazione” ha sottolineato il team manager Hiroshi Aoyama. “Ci siamo stati ad inizio stagione ed abbiamo anche realizzato un test, conosciamo quindi bene questo tracciato. Ma si avvicina l’inverno e non sappiamo bene che tempo troveremo, ma il grip è ottimo in qualunque condizione e pensiamo ci possa aiutare.”

