MotoGP a Mandalika: la statua misteriosa e il segno del potere

Dal 2022 la MotoGP fa capolino al Pertamina Mandalika International Circuit, riportando il Motomondiale in Indonesia con ben altre premesse ed investimenti rispetto alla dimenticabile parentesi del biennio 1996-1997 vissuto in quel di Sentul.

Un coinvolgimento della stessa Repubblica d'Indonesia con ingenti fondi governativi, testimoniata e riaffermata da una curiosa scultura all'ingresso dell'impianto prossimo alla vicina Lombok.

SCULTURA DEDICATA AL PRESIDENTE

Arrivando a Mandalika si scorge infatti una scultura che simboleggia un motociclista in sella ad una café racer, contraddistinta dalla sigla "RI1" che a molti dirà ben poco, ma che si riferisce a Joko "Jokowi" Widodo, Presidente dell'Indonesia, il quale ha fortemente voluto il ritorno del motociclismo nella propria nazione. Senza il suo interessamento (e coinvolgimento diretto), la MotoGP non sarebbe mai tornata in Indonesia.

UN PRESIDENTE MOTOCICLISTA

Il Presidente Jokowi è ritratto in sella ad una moto non a caso. Motociclista lui lo è per davvero! In questa scultura lo si può notare ai comandi della propria custom su base Kawasaki realizzata dal preparatore Katros Garage. La stessa con la quale inaugurò il tracciato di Mandalika, la stessa che lo vide protagonista di una parata insieme ad alcuni piloti del Motomondiale nel recente passato. Nel privato poi in diversi viaggi in lungo ed in largo per l'Indonesia, nonostante abbia da poco compiuto 64 anni, ma con una passione smisurata per le due ruote a motore.

TARGA SPECIALE

Tornando alla sigla RI1, trattasi della targa riservata al Presidente dell'Indonesia per tutti i suoi mezzi di trasporto. Dalle auto blindate, fino alla personalissima café racer. Mezzo di trasporto sì, ma anche di divertimento per il "Presidente motociclista" artefice del ritorno, questa volta da protagonista e con un progetto a lungo termine, della MotoGP in Indonesia.