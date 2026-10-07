VR46 col fiato sospeso, Diggia: "Come avere un coltello addosso"

Il tour asiatico del campionato MotoGP non è iniziato nel modo migliore per il team VR46 e Fabio Di Giannantonio . Il GP di Motegi è stato soprattutto una battaglia contro il proprio corpo per il pilota capitolino, che ha partecipato alla gara domenicale nonostante la caduta rimediata nella Sprint. Ha chiuso al 18° posto senza portare punti a casa e a breve dovrà tornare in pista a Mandalika.

Caduta e spavento nella Sprint a Motegi

Ho ricevuto un forte colpo al fianco destro, alle costole e all'anca", ha spiegato Di Giannantonio al termine del sabato. Una sola notte di riposo non è bastata per recuperare e alleviare i sintomi. "Mi aspettavo decisamente di sentirmi molto meglio dopo la notte, ma sfortunatamente non è stato così", ha spiegato alla fine del weekend di MotoGP. "Le costole non sono ancora guarite al 100%". Fortuna nella sfortuna per 'Diggia' dopo il brutto incidente del sabato a Motegi. Alla curva 3 è stato colpito da Alex Marquez ed è caduto sul lato destro, per lui si è resa necessaria una visita medica in circuito. "", ha spiegato Di Giannantonio al termine del sabato. Una sola notte di riposo non è bastata per recuperare e alleviare i sintomi. "", ha spiegato alla fine del weekend di MotoGP. "".

Le sue limitazioni fisiche hanno influito direttamente sulla prestazione in gara. Non riusciva a trovare una posizione naturale sulla moto e deve sopportare il dolore anche durante i movimenti quotidiani. La combinazione di lesioni all'anca e alle costole si è rivelata particolarmente problematica.

Mentre la lesione all'anca influenzava la sua posizione in sella, le costole gli causavano un dolore costante. Di Giannantonio sa bene che le lesioni alla gabbia toracica sono particolarmente fastidiose quando si guida una moto. "Quando ti colpiscono le costole, è un po' come avere un coltello puntato addosso tutto il giorno".

Dubbi fisici per Mandalika

Nonostante il fastidio, ha stretto i denti e ha completato i 24 giri a Motegi. Alla fine, il pilota della VR46 ha concluso la gara in una diciottesima posizione, piuttosto distante dalle altre vetture. Adesso Fabio Di Giannantonio non ha molto tempo per recuperare. Il Gran Premio d'Indonesia è già alle porte e forse servirà l'idoneità prima di scendere in pista. Il suo obiettivo per Mandalika è chiaro: "Cercheremo di dare il massimo e di avvicinarci il più possibile al 100%".

Il Gran Premio d'Indonesia riveste un significato speciale per il team VR46. Pertamina, la compagnia petrolifera ed energetica indonesiana, è il title sponsor della squadra di Valentino Rossi. "È incredibilmente importante per loro, e ovviamente anche per noi". 'Diggia' e Morbidelli parteciperanno con una livrea speciale ideata da Aldo Drudi.