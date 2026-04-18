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Jorge Martin e Aprilia uniti più che mai: l'evoluzione del rapporto dopo le tensioni del 2025

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 18 aprile 2026 alle 13:47
Jorge Martin festeggia assieme al team Aprilia Racing MotoGP
MotoGP, Jorge Martin e Aprilia: l'evoluzione del rapporto dopo le tensioni del 2025
Non solo gli infortuni a caratterizzare il 2025 di Martin, che aveva anche pensato di rompere con Aprilia per andarsene in Honda: oggi è (quasi) tutto diverso.
Le condizioni fisiche e il feeling con la RS-GP26 di Jorge Martin sono in costante crescita e tutto fa pensare che possa competere per il titolo mondiale MotoGP 2026. Aprilia ha fatto un grande lavoro, i risultati delle gare e la classifica generale parlano chiaro. Lo spagnolo è a 4 punti dal compagno di squadra Marco Bezzecchi, che ha certamente qualche pressione in più dopo quanto fatto nel 2025 e quanto dimostrato all'inizio della nuova stagione.
Il team di Noale si gode il momento, ma al tempo stesso sa di non poter abbassare la guardia. Ducati sta lavorando per tornare a vincere e un fenomeno come Marc Marquez non può mai essere sottovalutato, soprattutto quando ci sono ancora tanti gran premi del calendario da disputare.

MotoGP, Jorge Martin su Jerez e titolo mondiale 2026

Nonostante l'ottimo inizio di campionato 2026, il due volte iridato non vuole alzare troppo le aspettative in vista del prossimo GP a Jerez, dove Aprilia ha all'attivo un solo podio (Aleix Espargaro terzo nel 2022): "Sarà una pista difficile per noi - ha dichiarato a Marca - e ci vado con basse aspettative, perché non è una delle mie piste preferite. Il mio obiettivo è lottare per un piazzamento tra i primi cinque. Se riuscissimo a lottare per un posto sul podio, sarebbe fantastico".
Martin non intende pensare alla possibile vittoria del titolo mondiale MotoGP, troppo presto per fare dei ragionamenti su questo tema, meglio mantenere un profilo basso e proseguire per passi: "Al momento è solo un sogno. È chiaro che siamo tutti qui per vincere, non vi mentirò: sono qui perché voglio vincere. Ma considerando da dove vengo e dopo tutto quello che ho passato, pensare al mondiale è un po' prematuro. Vedremo se avremo la possibilità quando mancheranno due o tre gare, in tal caso ci proveremo con tutte le nostre forze. Ora voglio vivere una giornata alla volta e vedere dove arriviamo".

Con Aprilia va a gonfie vele oggi

Anche se sembra ormai fatta per il suo trasferimento in Yamaha nel 2027, il pilota madrileno ha sottolineato che il rapporto con Aprilia è assolutamente positivo, è stato archiviato quanto accaduto nel 2025: "È fantastico, siamo molto uniti. Dopo gli interventi chirurgici e dopo che hanno capito cosa ho passato a livello emotivo e fisico, credo che siamo più uniti che mai. Loro lotterebbero fino alla morte per me, e io farei lo stesso per loro".
Tutti sanno che nel 2025 Martin aveva pensato di lasciare il team di Noale per approdare in Honda, una situazione che ha generato non poca tensione tra le parti. Forse altri sarebbero finiti in tribunale, invece in questo caso si è riusciti a ricomporre la frattura e oggi la situazione è più che serena: "C'erano molti dubbi - spiega Jorge - Ci sono stati momenti in cui volevo andarmene, quando le cose non erano del tutto chiare. Alla fine, hanno capito la mia posizione, che non è facile rompersi 27 ossa e voler comunque continuare a correre in moto. Ci sentiamo ogni settimana per capire come progredire e migliorare, e questo si riflette in pista".
Massimo Rivola ci era rimasto molto male quando Albert Valera, manager del pilota, gli aveva comunicato la decisione di andarsene. Fu visto come un tradimento, dato che Aprilia aveva investito tanto su di lui e aveva cercato di supportarlo al meglio durante gli infortuni. Dopo la delusione e la rabbia provate inizialmente, c'è stato modo di ricucire i rapporti e oggi le parti stanno lavorando efficacemente per avere successo. L'addio a fine 2026 sembra ormai scritto, però nel frattempo l'obiettivo è dare il massimo fino all'ultima gara.

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