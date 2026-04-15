Diogo Moreira ed il futuro in Honda HRC MotoGP condizionato

In ottica 2027 Honda si sta rendendo protagonista di una ricca campagna acquisti. Preso (in attesa dell'ufficialità) Fabio Quartararo, trattative in corso con David Alonso e con il Team Tech 3 per schierare ulteriori due RCV nello schieramento di partenza. Tanti nomi chiacchierati, con le certezze rappresentate da Johann Zarco e Diogo Moreira . Il primo a scadenza 2027, il secondo addirittura 2028. Con il Campione del Mondo Moto2 in carica che sogna un approdo al team interno.

TRE ANNI DI CONTRATTO

Diogo Moreira nell'estate 2025 è stato blindato da Honda con un contratto triennale (2026, 2027 e 2028) che di fatto l'ha tolto dal mercato e da possibili intromissioni di case concorrenti. Un investimento a lungo termine, per quanto già nel presente il motociclista brasiliano ha messo in mostra buone cose. Lo testimonia il fatto che abbia concluso tutte e tre le gare "lunghe" finora disputate in zona punti, classificandosi 13° da Buriram ad Austin passando per Goiania, appuntamento casalingo dove si è preso il lusso di vincere la volata nella Sprint con Luca Marini.

SOGNO HONDA HRC

Il 21enne originario di San Paolo per il 2026 è stato collocato al team LCR, con la propria RC213V sponsorizzata da Honda stessa tra i lubrificanti Pro Honda e Honda Motos Brasil con il celebre claim "Asas da Liberdade" (ali della libertà). L'approdo al team interno Honda HRC per Diogo può rappresentare un sogno, ma anche una prospettiva da contratto, condizionata a risultati raggiunti nel corso del 2026 e performance espresse.

CONFRONTO SUDAMERICANO

Per questo, sebbene l'accordo con David Alonso viene dato per fatto, il compagno di squadra di Fabio Quartararo non è ancora stato definito. Si prospetta un potenziale duello tutto sudamericano, con di fatto tramontata l'idea di un ballottaggio tra Joan Mir e Luca Marini, gli attuali due portacolori Honda HRC Castrol.