MXGP Argentina: Primo centro di Fernandez, Herlings è già sul podio!

Per vedere gli italiani protagonisti serve ancora tempo, come ci aveva anticipato Alessandro Lupino nella nostra intervista. La giornata odierna conferma il pronostico dell’esperto pilota MXGP. Mentre Jeffrey Herling sta già lanciando segnali importanti, come dimostra il podio ottenuto in Gara 2 ed il 3° posto overall. Ricordiamo, un anno fuori dal Mondiale! Si comporta molto bene anche Ruben Fernandez, unico alfiere HRC visto che Tim Gajser è infortunato: lo spagnolo, al debutto con l’Ala Dorata, coglie anche il primo successo di manche! Ma il leader iridato è Jorge Prado, 3° di GP e forte anche dei 10 punti preziosi presi sabato. Ecco com’è andato il primo evento MXGP della stagione 2023.

Gara 1

La tabella rossa è di Jorge Prado, vincitore della Qualifying Race davanti a Mattia Guadagnini, mentre Jeremy Seewer è di nuovo in azione dopo il botto di sabato. Ma non ha fortuna: un incidente con Bogers ed un passaggio ai box segnano la sua gara. Holeshot a Prado, con Fernandez, Febvre e Jonass a ruota, mentre Guadagnini rimane nel traffico e precipita in 21^ posizione. Sale in P9 invece Alberto Forato, dura pochi minuti infine la gara di Alessandro Lupino. Al comando è passato Fernandez, con Prado però che non ci sta e torna davanti, prendendo il largo. Dietro di lui rimane un duello, anzi triello scoppiettante per il podio tra l’alfiere HRC, Febvre e Renaux, almeno fino al botto del giovane pilota Yamaha prima, poi dell’errore dello spagnolo di casa Honda. Bisogna tenere d’occhio anche un certo Herlings, che sta risalendo fino a mettere nel mirino la zona podio. Ma non abbastanza, serve ancora tempo… O forse no? Intanto vince Jorge Prado, Romain Febvre e Maxime Renaux completano il podio, mentre Alberto Forato e Mattia Guadagnini chiudono la top ten.

Gara 2

Fernandez, Jonass, Renaux ed un super Herlings prendono il comando della corsa, seguiti a ruota dal duo GASGAS Prado e Guadagnini. Ma la situazione per il nostro miglior portacolori si fa subito difficile, segue Forato fuori dai 10, mentre Lupino stavolta è determinato a concludere la gara. In rimonta invece Jeremy Seewer, che arriva in zona podio e cerca di riprendere anche un Herlings scatenato in P2. Quello che appare chiaro è che Ruben Fernandez non è battibile in questa gara: lo spagnolo di HRC vola subito via e mette tra sé ed i rivali un margine presto incolmabile. Ecco arrivare il primo trionfo di GP! Jeffrey Herlings già manda segnali, è secondo in questa gara, completa il podio il vice-campione in carica Jeremy Seewer. Mattia Guadagnini chiude 8°, Alberto Forato è 13°, Alessandro Lupino 17° si prende i primi 4 punti del 2023.

Classifica di GP

Classifica MXGP iridata

Foto: mxgp.com