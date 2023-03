L’incidente di Jeremy Seewer durante la gara di qualifica del GP d’Argentina rinfocolerà le polemiche sui rischi che questa batteria show comporta per gli assi della MXGP. Il pilota svizzero, ufficiale Yamaha e fra i candidati alla conquista del Mondiale 2023, ha perso il controllo in uno dei salti del velocissimo tracciato di Villa La Angostura. Seewer si è trovato sparato in aria, a parecchi metri d’altezza, atterrando pesantemente sulla terra. Uscirne indenni, vista la dinamica, è stata questione di fortuna. Seewer in ogni caso non è stato in grado di continuare la corsa. Oggi dovrebbe essere regolarmente al via delle due manche d’apertura della serie iridata.

Che rischio!

La gara di qualifica, 20 minuti più due giri, non era troppo “simpatica” ai piloti negli anni scorsi, quando decideva unicamente la posizione d’ingresso al cancello di partenza. Da questa stagione la MXGP ha deciso di assegnare anche punteggio per il Mondiale: dieci punti al primo, nove al secondo e così via fino ad un punto per il decimo classificato. Quindi la posta in palio è molto maggiore, i rischi aumentano, con tutto quello che ne consegue in una specialità molto usurante sul piano fisico per i piloti. L’incidente è costato caro a Seewer, che oggi partirà con dieci punti Mondiali di passivo nei confronti di Jorge Prado (KTM), vincitore della mini sfida. Il nostro Mattia Guadagnini (GasGas) ha portato a casa un bellissimo secondo posto. Qui la cronaca della qualifica.

Diretta streaming

Purtroppo non ci sarà diretta TV del GP d’Argentina, che però sarà visibile in streaming attraverso la piattaforma ufficiale, su abbonamento. Questo il link per non perdere neanche un attimo dello show. Per effetto del fuso orario, le gare si corrono dal tardo pomeriggio ora italiana in poi. Qui il programma completo del GP Argentina e gli orari delle differite TV previste da RaiSport ed Eurosport2.