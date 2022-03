Motocross Lombardia: Tim Gajser prove di fuga Jeffrey Herlings ancora KO

La MXGP approda per la prima volta in Italia quest’anno, tornando sul fantastico tracciato di Mantova pochi mesi dopo l’epica battaglia che ha assegnato il Mondiale 2021 a Jeffrey Herlings. Come annunciato, il fuoriclasse olandese della KTM rimarrà fuori (almeno) anche per questo round, KO pure il suo sostituto Mathys Boisrame dopo l’incidente dello scorso weekend (lesione alla spalla destra). Assente Romain Febvre (Kawasaki), l’altro grande interprete della battaglia di novembre scorso, per l’infortunio riportato a fine 2021. Per Tim Gajser, pupillo Honda HRC, è un’occasione d’oro.

Prove di fuga

Lo sloveno ha vinto il GP d’apertura a Matterly Basin (Gran Bretagna) mancando la doppietta di poco, causa la caduta in gara 2 mentre era al comando. Ma pur avendo regalato la seconda vittoria a Jorge Prado (GasGas) ha incamerato 47 preziosissimi punti. Sulla sabbia di Mantova, dove ha già trionfato nel 2016 e 2020, Tim Gajser può dunque prendere il largo, massimizzando il vantaggio dell’assenza di Herlings e Febvre.

Occhio a Maxime Renaux

Jorge Prado ormai è una grande realtà del Motocross ma chi ha sorpreso di più in Gran Bretagna è stato Maxime Renaux, iridato MX2 (under 23 anni) in carica e neo ufficiale del team Yamaha. Dopo aver vinto la gara di qualifica, Renaux ha archiviato un ottimo quarto posto, in scia al caposquadra (ma per quanto?) Jeremy Seewer.

Forza Italia!

Matterly Basin ha aperto anche l’era del “dopo Tony Cairoli”, nove volte iridato che ha lasciato le corse per diventare coach dei piloti KTM. A Mantova il campionissimo siciliano è stato artefice lo scorso anno del trionfo italiano nel Motocross delle Nazioni, il mondiale a squadre. Adesso la pesante eredità è sulle spalle di un manipolo di giovani piloti che stanno lavorando duro per non far rimpiangere Tony. E’ cominciata molto bene l’avventura di Alberto Forato, che sul velocissimo tracciato inglese ha colto un brillantissimo settimo posto. Fari puntati anche su Alessandro Lupino che al debutto con la Beta ha incassato un pesante doppio zero nel GP iniziale. Mantova anche per lui rievoca grandi ricordi, vediamo se il “Lupo” saprà rialzare la testa. Si tratterà anche dell’esordio di Nicholas Lapucci e Fantic: dopo l’infortunio, il campione EMX250 ed il marchio sono pronti per il debutto MXGP.

Il programma

Si torna al format classico, con prove e gara qualifica di sabato e le due manche domenica pomeriggio (ore 13 e ore 16). Completano il programma mantovano il debutto del WMX, il mondiale femminile però senza Kiara Fontanesi, che in questo 2022 ha lasciato spazio alla seconda gravidanza, e la prima prova dell’Europeo EMX250. Diretta streaming integrale (prove e tutte le gare) sulla piattaforma ufficiale MXGP-TV.com.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri