MXGP: che guaio per Nicholas Lapucci, infortunato in allenamento

Nicholas Lapucci incappato in un infortunio in seguito ad un incidente in allenamento. Ma punta a rimettersi entro fine mese.

Il 2022 è l’anno dell’esordio nel Mondiale MXGP per il campione EMX250 Nicholas Lapucci e per Fantic. In questi giorni però si è verificato un intoppo: il pilota infatti è incappato in un incidente in allenamento. Per lui a referto la frattura di una scapola ed anche di una costola. Non una buona notizia per quanto riguarda la sua preparazione verso il debutto mondiale a tempo pieno… Ricordiamo che si comincia il 20 febbraio a Matterley Basin, ma l’italiano vuole tornare in azione ben prima.

Lo comunica lo stesso campione europeo in carica attraverso i suoi canali social. “Sfortunatamente la scorsa settimana sono caduto durante un allenamento. È finita con una scapola ed una costola fratturata.” Un brutto intoppo, ma non si scoraggia di certo. “Ora mi prenderò qualche giorno per cercare di recuperare il più possibile, in modo da essere pronto per la prima gara dell’anno in Sardegna.” Una corsa contro il tempo per essere al via negli Internazionali d’Italia, che scattano il prossimo 30 gennaio ad Alghero.

Foto: Instagram-Nicholas Lapucci