Motocross, Matterley Basin Gara-2: tempi e classifica finale

Bella sfida tra Jorge Prado e Tim Gajser in Gara-2 a Matterley Basin. Il Mondiale di Motocross regala subito emozioni nel primo week-end in calendario.

Dopo la vittoria di Tim Gajser in Gara-1 a Matterly Basin va in scena il secondo round domenicale. Non riesce il bis al pilota sloveno della Honda che, a pochi minuti dalla fine, rimedia una caduta che gli costa la vittoria.

Parte subito forte Jorge Prado inseguito da Jereemy Seewer, Glenn Coldenhoff e Tim Gajser. Più distaccati Ruben Fernandez, Jed Beaton e Maxime Renaux. Lo sloveno della HRC dopo una partenza non proprio pulita fagocita posizione su posizione, a metà gara si posiziona alle spalle di Prado e giro dopo giro rosica decimi e secondi, mette pressione al leader provvisorio pennellando salti e curve con il suo solito talento. Una furia rossa che non conosce e ostacoli, va a prendersi la testa del gruppo quando mancano poco più di 3 minuti alla fine.

Quando l’esito di Gara-2 sembra ormai scontato Tim Gajser rimedia una caduta, si rialza in fretta e furia, ritorna all’inseguimento di Jorge Prado. All’ultimo giro la sfida si infiamma, i due quasi si toccano, ma alla fine la spunta Jorge Prado per un soffio. Terzo posto per Coldenhoff, seguito da Seewer, Fernandez e Renaux. Buona la prestazione di Alberto Forato che conclude 8°.

Tim Gajser lascia Matterly Basin a bottino quasi pieno e approfitta dell’assenza di Jeffrey Herlings e Romain Febvre, rimasti a casa per smaltire i rispettivi infortuni. Sono punti pesanti che potrebbero pesare da qui alla fine del campionato sulla classifica finale.