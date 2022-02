MotoGP, scatta il 2022 in Qatar! Tutti gli orari TV di Sky Sport e TV8

Semaforo verde per il Mondiale MotoGP, il 2022 inizia il prossimo weekend in Qatar. Tutti gli orari TV, diretta su Sky Sport e differita su TV8.

Si riaccendono i riflettori sul Motomondiale, scatta ufficialmente la stagione 2022. Nel weekend dal 4 al 6 marzo le tre categorie del Campionato del Mondo si sfideranno al Losail International Circuit per il primo evento dell’anno. Si riparte da Fabio Quartararo campione MotoGP, con campione e vice-campione Moto2 migrati in top class (Remy Gardner e Raúl Fernández). Salto di categoria anche per l’iridato Moto3 Pedro Acosta, che sta già facendo paura alla middle class… Pochi giorni ed avremo le prime risposte dalla pista. Di seguito tutti gli orari TV del Gran Premio del Qatar: diretta integrale garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece saranno visibili le qualifiche e le gare delle tre categorie, ma solo in differita.

La programmazione Sky Sport

Giovedì 3 marzo

15:00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 4 marzo

9:50-10:30 Moto3 Prove Libere 1

10:45-11:25 Moto2 Prove Libere 1

11:40-12:25 MotoGP Prove Libere 1

14:10-14:50 Moto3 Prove Libere 2

15:05-15:45 Moto2 Prove Libere 2

16:00-16:45 MotoGP Prove Libere 2

Sabato 5 marzo

9:25-10:05 Moto3 Prove Libere 3

10:20-11:00 Moto2 Prove Libere 3

11:15-12:00 MotoGP Prove Libere 3

13:30-14:10 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:25-15:05 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:20-15:50 MotoGP Prove Libere 4

16:00-16:40 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

17:45 Conferenza stampa

Domenica 6 marzo

11:00-11:10 Moto3 Warm Up

11:20-11:30 Moto2 Warm Up

11:40-12:00 MotoGP Warm Up

13:00 Moto3 Gara

14:20 Moto2 Gara

16:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 5 marzo

18:15 Paddock Live

18:45 Sintesi qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP

20:00 Paddock Live

Domenica 6 marzo

18:34 Differita Moto3 Gara

19:50 Differita Moto2 Gara

21:34 Differita MotoGP Gara

Foto: motogp.com