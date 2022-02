Superbike, Jonathan Rea: “Nessuno vede che mi spacco in due”

Jonathan Rea punta a riprendersi il titolo mondiale Superbike finito nelle mani di Toprak Razgatlioglu: "Vincere è come una dipendenza".

Jonathan Rea ha fatto tappa al Rocco’s Ranch in Spagna, per una giornata di allenamento in vista del prossimo test Superbike. “Ho perso il mio computer di bordo Garmin sulla pista del Rocco’s Ranch. Se qualcuno lo trova, per favore, può consegnarmelo“, scrive su Twitter. Legato alla sua dolce famiglia, non ha perso certo motivazione dopo aver ceduto lo scettro iridato a Toprak Razgatlioglu. Viceversa, ha intenzione di riprendersi il Mondiale e rinnovare con Kawasaki per un altro biennio.

Jonathan Rea all’assalto del Mondiale SBK

Nessun contraccolpo psicologico dopo il test di Portimao, dove il turco della Yamaha ha segnato il record del circuito prendendosi il best lap della sessione. Jonathan Rea, 35 anni, ha la fame del primo giorno. Da tempo esige una Ninja ZX-10RR con cui poter affrontare ad armi pari l’avversario. Nelle prime uscite pre-campionato le sensazioni sono buone, importanti soprattutto la modifica del cambio e alcune nuove impostazioni di elettronica. “Vincere è come una dipendenza, che tu ti senta bene o male fisicamente. Vincere è il nostro obiettivo. Avere successo significa vincere, ma per me è più di questo. Si tratta di rimanere in salute, divertirmi nelle gare e divertirmi con la mia squadra e la mia famiglia, affrontando ogni sfida e ogni ostacolo per liberarmi“.

Riconfermarsi sei volte campione del mondo Superbike non è certo casuale. Jonathan Rea si è allenato giorno dopo giorno senza mai cedere, né fisicamente né mentalmente. E non sarà certo il secondo posto nella stagione 2021 a frenare il suo desiderio di vittoria. “Tutti vedono il nostro dominio nelle gare, ma nessuno vede cosa sta succedendo dietro le quinte“, ha aggiunto il nordirlandese a Speedweek.com. “Nessuno vede che mi spacco il sedere ogni giorno. A casa, in allenamento, lavorando su ogni dettaglio di guida. Gli estranei vedono solo i momenti belli, ma nessuno vede quanto lavoriamo duramente per ottenerli“.

