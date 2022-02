MXGP, Matterley Basin: tempi e classifica finale Gara-1, vittoria di Gajser

Il Mondiale di Motocross MXGP 2022 si apre con la vittoria di Tim Gajser nel primo round di Matterley Basin (Gran Bretagna).

Dopo le qualifiche del sabato prende il via il Mondiale di Motocross MXGP 2022, l’inizio della nuova era senza il pluricampione Tony Cairoli. Nella giornata di ieri ad avere la meglio nelle qualifiche di Matterley Basin è stato il rookie Maxime Renaux, campione MX2 ed esordiente del team Yamaha. Giornata fredda ma soleggiata, dopo la tempesta che ha sconvolto l’Europa nord-occidentale lo scorso week-end. Gli organizzatori hanno dovuto posticipare il primo round per questioni di sicurezza. E in effetti il circuito situato nel Sud dell’Inghilterra ha registrato diversi danni.

Gara-1 a Matterley Basin

Parte male il poleman francese, prendono il largo Jorge Prado, tallonato da Jereemy Seewer, più distanti Glenn Coldenhoff e Alberto Forato. Il pilota veneto del team SM Action GasGas viene presto sorpassato dalla Yamaha di Renaux, non riuscendo a tenere il passo di chi arriva dalle retrovie. Dopo una timida partenza risale anche il quattro volte iridato Tim Gajser che gravita in quinta piazza nella prima parte di gara, guadagna una posizione dietro l’altra e dalla seconda parte si mette all’inseguimento del leader Seewer.

Nei minuti finali di Gara-1 Tim Gajser rischia una caduta, riesce a tenere sotto controllo la sua Honda CFR450R, ma perde quel secondo decisivo per fallire l’assalto al primato. E’ solo questione di tempo e fortuna… Jeeremy Seewer (Yamaha) cade negli ultimissimi giri e cede la vittoria sul piatto ‘argento a Tim Gajser. Per il pilota Yamaha secondo posto seguito dal collega di marca Maxime Renaux. 4° Jorge Prado davanti a Jed Beaton e all’italiano Alberto Forato. Si ritorna in pista alle 17:00 per il secondo round.