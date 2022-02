MXGP, Matterley Basin dopo la tempesta: le foto del disastro

L'inizio della stagione MXGP 2022 rinviata a causa della tempesta Eunice. Il paddock e alcune strutture dei team hanno subito ingenti danni.

L’inizio del Mondiale di Motocross è stato rinviato di una settimana a causa della tempesta Eunice. Alla vigilia del primo round MXGP in programma a Matterley Basin gli organizzatori hanno lanciato un comunicato per sospendere l’evento. Le forti raffiche di vento che hanno raggiunto punte di 200 km/h hanno creato non pochi danni sul Nord-Europa, in particola sull’Inghilterra meridionale, dove è situata la pista.

Infront Moto Racing ha pubblicato alcune immagini del paddock dopo la tempesta. A dimostrazione che la decisione di rinviare la tappa è stata più che saggia e giustificata. Molti team hanno riattraversato il Canale per riparare i danni alle loro strutture e veicoli. Sabato e domenica prossimi, l’evento nella contea dell’Hampshire si svolgerà come previsto, nel format di due giorni.

Grande attesa per vedere in azione l’eroe locale Ben Watson in sella alla Kawasaki 450 ufficiale. “Avevo cominciato il conto alla rovescia, adesso devo riavviare. Gli organizzatori hanno fatto un ottimo lavoro. Sfortunatamente, squadre come F&H Kawasaki hanno perso la costosa struttura della squadra. Sono anche solidale con tutte le persone che sono state colpite dalla tremenda tempesta che ha investito il Regno Unito“. La maggior parte degli equipaggi ha fatto rotta in Belgio e in questa settimana ritorneranno al lavoro a Matterley Basin.

Non prenderanno parte al primo appuntamento del Mondiale di Motocross i due big Romain Febvre e Jeffrey Herlings per infortunio. Tim Gajser proverà ad accumulare un bottino punti che potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa al suo quinto titolo iridato.