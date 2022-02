MXGP, Matterley Basin: tutti a casa, GP rinviato per allerta meteo

La prima tappa stagionale MXGP di Matterley Basin rinviata al 26-27 febbraio. La tempesta Eunice sta causando danni e disagi sull'Europa nord-occidentale.

Il Mondiale di Motocross non correrà a Matterley Basin in questo week-end. Infront Moto Racing, FIM e gli organizzatori locali hanno deciso di posticipare di una settimana la prima tappa britannica a causa della tempesta Eunice. Si segnalano raffiche di vento di oltre 100 km/h, causato la morte di almeno otto persone in Gran Bretagna, forti disagi nei collegamenti in tutta l’Europa nord occidentale.

Da qui la decisione di annullare la data del 20 marzo. Nella giornata di ieri gli organizzatori hanno provato a concentrare l’intero programma nel format domenicale, ma la situazione d’emergenza non accenna a migliorare. Le forti raffiche di vento proseguiranno per tutto il fine settimana, quindi non ci sono le condizioni per disputare la gara della MXGP. “La preoccupazione principale di Infront Moto Racing e di tutte le parti coinvolte è la salute e la sicurezza di chiunque partecipi all’evento, siano essi pubblico, piloti, team, lavoratori e membri del settore“, si legge nel comunicato ufficiale.

Il primo round del Mondiale di Motocross slitta di sette giorni, al 26 e 27 febbraio. Gli organizzatori fanno sapere che tutti i biglietti acquistati per questo fine settimana saranno validi per la data alternativa. “Infront Moto Racing desidera ringraziare tutti in loco così come i fan per la loro comprensione. Intanto continuano a gestire questa sfortunata situazione e non vediamo l’ora di iniziare la stagione 2022 il prossimo fine settimana“. L’allarme lanciato dal Met Office riguarda in particolare il sud e il sudest dell’Inghilterra, dove è situato il circuito di Matterley Basin.

