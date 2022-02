MXGP, si cambia: a Matterley Basin tutto in un giorno causa meteo

Cambia il programma del primo round MXGP in Gran Bretagna a causa del meteo. Si torna al format di un giorno, i nuovi orari.

Ci sono novità per quanto riguarda il programma del primo evento MXGP 2022. Cambia infatti il format del weekend a causa della tempesta Eunice che in queste ore sta colpendo la Gran Bretagna. Per la classe regina del Mondiale Motocross quindi si torna a quanto fatto fino all’anno scorso, ovvero una domenica intensa con prove libere, qualifiche e gare, in alternanza con la categoria MX2. Il sabato invece sarà esclusivamente per i ragazzi dei campionati europei 125 e Open, tranne per le Gare 2 di scena la domenica.

Ricordiamo l’assenza di due grandi protagonisti del 2021, ovvero il campione Jeffrey Herlings ed il vice-iridato Romain Febvre, entrambi per infortunio. Una situazione di cui il terzo dell’anno scorso, l’alfiere HRC Tim Gajser, cercherà di approfittarne al massimo, con Mitch Evans di ritorno accanto a lui dopo aver saltato tutta la passata stagione per lesione. Kawasaki si deve affidare al neo arrivato Ben Watson, carico per il fatto di correre in casa, attenzione anche a Jorge Prado ora coi colori GasGas. A livello rookie, da osservare l’iridato MX2 in carica Maxime Renaux (Yamaha), non ci sarà invece il nostro Nicholas Lapucci, campione EMX250 ancora convalescente da un infortunio. Il suo esordio sarà a Mantova, pronto assieme a Fantic per la sfida due tempi contro le 450. Tutti i protagonisti.

Domenica 20 febbraio

11:00 Free/Time Practice

14:15 Gara 1

17:10 Gara 2