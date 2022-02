Motocross MXGP, scatta il 2022 senza il campione Jeffrey Herlings

Mondiale Motocross 2022 al via senza il suo campione Jeffrey Herlings. Continua il recupero dell'iridato MXGP 2021. "Dobbiamo essere pazienti."

Il primo round del Mondiale Motocross 2022 è alle porte, ma non ci sarà l’uomo di riferimento. Il talento di Geldrop Jeffrey Herlings infatti è ancora fermo ai box per il pesante infortunio riportato recentemente. Un inizio già in salita quindi per il campione in carica ed unico alfiere KTM in MXGP, al lavoro a pieno ritmo sul suo recupero. Con la speranza di dare il via alla difesa del titolo il prossimo 6 marzo a Mantova. In MX2 ricordiamo che la squadra è al via con il solo Tom Vialle per puntare in alto, in una stagione da vivere nel ricordo dello sfortunato Rene Hofer.

“Mi hanno tolto i punti dal tallone qualche giorno fa, ora devo evitare ogni pressione sul piede per circa sei settimane” ha spiegato Jeffrey Herlings. “Inizierò ad allenarmi di nuovo a livello fisico la prossima settimana, con qualche attività come il nuoto. Chiaramente sono piuttosto limitato al momento, ma non ho dolore e dobbiamo solo essere pazienti.” Non manca il supporto per la sua squadra, al via questo weekend a Matterley Basin per il primo evento 2022. Come detto, solamente in MX2 con l’iridato 2020 Tom Vialle. “Vorrei tanto esserci anche io, ma tornerò presto.”

“Sembra che Mantova non sia così lontana” è il primo commento del team manager Joel Smets. Una piccola speranza di riavere Herlings per quell’occasione, ma solo il tempo lo dirà. “L’inverno è stato sia positivo che duro.” Nel secondo caso, certamente non si parla solo del campione MXGP. “Non appena entreremo nel paddock, sono sicuro che ogni persona della squadra e dell’organizzazione penserà a Rene.” Confermatissimo in KTM per quest’annata MX2, prima dell’incidente fatale in montagna. La stagione inizia nel suo ricordo. “Siamo concentrati su questo campionato, con nuovi obiettivi.”

Foto: KTM Images/Ray Archer