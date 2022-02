Motocross: Jeffrey Herlings operato, sarà al via nel 1° round mondiale?

Jeffrey Herlings è stato operato al piede infortunato in questi giorni in Spagna. Tempi di recupero da valutare, inizio mondiale ancora in dubbio.

Arriva un aggiornamento riguardo la situazione di Jeffrey Herlings. Il campione MXGP in carica è stato operato con successo al piede sinistro, infortunato lunedì nel corso del round inaugurale del Campionato Spagnolo, che lo vedeva come ospite. Dopo una domenica trionfale, ecco l’intoppo, ovvero un salto non perfetto che però ha provocato una lesione al tallone. Il pilota KTM è tornato a casa e, dopo un consulto medico, è stato operato dal dottor Stefaan Verfaillie, che ha inserito una placca ed alcune viti per ridurre la frattura. Da valutare ora i tempi di recupero, il Mondiale Motocross 2022 inizia alla fine di questo mese… Il calendario completo.

IN AGGIORNAMENTO

Foto: Ray Archer/KTM Images