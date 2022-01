Motocross, cambi in calendario: tutte le nuove date del 2022

Calendario del Mondiale Motocross in aggiornamento a meno di un mese dal via del 2022. Ecco tutte le date, tra cambiamenti e conferme.

Manca meno di un mese all’inizio del Mondiale Motocross, ma il calendario cambia ancora. Non per la data di partenza, che rimane fissa al 20 febbraio, ma per altri eventi a seguire. A partire dal secondo GP dell’anno, che farà tappa a Mantova, sostituendo l’Argentina spostata invece a fine marzo. Rientra anche il Portogallo dopo due anni di assenza, tolto l’invece il round inizialmente previsto a Oss.

Il calendario aggiornato