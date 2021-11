Motocross, il calendario 2022: si inizia a febbraio, due eventi in Italia

Pubblicato il calendario provvisorio del Mondiale Motocross 2022. Inizio a febbraio nel Regno Unito, due round italiani, MXoN negli USA. Tutte le date.

Appena lasciato alle spalle un intensissimo Mondiale MXGP 2021, ecco che si programma il prossimo campionato. Nello specifico, è stato reso noto in data odierna il calendario (provvisorio) che i protagonisti delle varie categorie dovranno disputare per il 2022. Si comincia presto rispetto al consueto, ovvero il 20 febbraio e dalla Gran Bretagna, per completare la stagione a settembre. Per il momento in Turchia, mentre il Motocross delle Nazioni, a differenza di quello 2021, tornerà a fine stagione, precisamente il 25/11 ed a Red Bud, negli Stati Uniti.

Come detto, due eventi in programma nella nostra penisola dopo i tanti disputati quest’annp. Ad aprile ci sarà l’MXGP del Trentino a Pietramurata, seguito dalla tappa di Riola Sardo di maggio. Confermati certo tanti tracciati visti anche quest’anno, rientrano poi Francia ed Indonesia, entrambi con un doppio round su due tracciati differenti, ma tornerà anche l’appuntamento svedese. Si ritenta il debutto in Finlandia, ma come si può vedere per altri GP ci sono dei dettagli ancora da sistemare. Di seguito ecco tutto quello che sappiamo finora.

Il calendario provvisorio 2022

Foto: mxgp.com