Lutto nel Motocross: Rene Hofer, una valanga gli è stata fatale

Una giovane vita spezzata da una valanga. Rene Hofer, talento austriaco del Motocross, se n'è andato così, mentre era in vacanza con degli amici.

Il mondo del Motocross piange uno dei suoi giovani più promettenti. Sabato pomeriggio il 19enne Rene Hofer, pilota MX2 austriaco, è rimasto sepolto sotto una valanga a Lackenspitze, mentre era in vacanza con un paio di amici. Una tragedia che, secondo quanto riportato da più fonti del posto, ha coinvolto un gruppo di 11 ragazzi in totale, sorpresi da questa valanga. I soccorsi si sono attivati immediatamente, ma non mancano purtroppo le brutte notizie. L’alfiere austriaco di KTM, che proprio quest’anno aveva messo a referto una storica vittoria mondiale, è tra i tre che non ce l’hanno fatta.

Venti anni da compiere il prossimo gennaio, era una sempre più concreta promessa austriaca nel Motocross. In moto da quando aveva appena tre anni, ha iniziato a vincere molto presto e costantemente. Prima a livello locale, per poi raggiungere il titolo mondiale 85cc e l’Europeo 125cc. Dopo una sola stagione in EMX250, eccolo approdare in MX2 sotto l’ala di KTM, che ne ha visto il potenziale. Passo dopo passo (nonostante un infortunio nel 2020) Hofer stava dando grandi segnali di crescita, arrivando come detto ad una storica vittoria di categoria ed al 6° posto iridato. Il suo cammino, appena iniziato, si è purtroppo interrotto anzitempo.

Foto: Instagram-Rene Hofer