Pecco Bagnaia candidato n°1 per il dopo Valentino Rossi: il vicecampione MotoGP pronto a far breccia nel cuore dei tifosi italiani.

Terminata l’era in MotoGP di Valentino Rossi, ci sono altre stelle italiane che potranno recitare il ruolo di protagonista. Tra queste Francesco Bagnaia, vicecampione del mondo, dopo un finale di stagione 2021 esaltante con Ducati. Nei cinque giorni di test Irta in Malesia e Indonesia ha familiarizzato con la Desmosedici GP22, ma solo nelle prime gare riuscirà a trarre il massimo potenziale del nuovo prototipo. In Qatar vuole partire con il piede giusto, su di lui pesa la pressione del favorito per la conquista del Mondiale.

Le curiosità sul vicecampione MotoGP

Già campione Moto2, ‘Pecco’ si è fatto strada nella classe MotoGP a suon di giri, simpatia e umiltà. Le quattro vittorie dell’anno scorso lo proiettano fra i grandi protagonisti del prossimo campionato. E si accinge ad entrare nel cuore dei tifosi italiani e non solo. Nella vita privata conserva il suo carattere mite e riservato con cui fa breccia tra amici e fan. Quando trova un po’ di tempo libero si cimenta ai fornelli, ama i primi piatti con pomodoro e basilico, senza esagerare per mantenere il peso forma. Durante l’inverno l’abbiamo visto sui social con le mani in pasta mentre preparava gli gnocchi insieme alla nonna…

Fidanzato da tempo con Domizia Castagnini, con cui convive e che lo segue quasi sempre nei Gran Premi, ha aperto le porte ad un nuovo arrivato: un bassotto di nome Turbo che ha già catturato il cuore di entrambi. Tra i suoi hobby c’è anche il cinema: tra i film preferiti ‘Il Gladiatore’, ‘Harry Potter’, ‘Star Wars’ e ‘Il Signore degli Anelli’. Tifoso della Juventus (non sarà d’accordo Valentino Rossi…) e di Lewis Hamilton, in inverno ha fatto visita alla Continassa dove si allenano i bianconeri. Insieme a Dybala hanno pensato di telefonare a Fabio Quartararo nel tentativo di farlo morire d’invidia.

Francesco Bagnaia trova anche il tempo di leggere fra un week-end di MotoGP e l’altro. L’alfiere Ducati ama le autobiografie dei grandi campioni. La musica preferita spazia dal pop al rock, dal metal all’hip-hop. Tra le ‘manie’ quella di collezionare scarpe da ginnastica di vari marchi. Il suo motto è “Vai libero”, dopo che gli è stato detto da una ragazza del posto durante il GP del Giappone 2016. La speranza dei fan italiani è che Pecco possa andare libero verso il suo sogno: la conquista del titolo mondiale.

