Moto2 e Moto3 a Portimao per i primi test ufficiali del 2022

Scattano domani i tre giorni di test ufficiali per le categorie Moto2 e Moto3, di scena a Portimao. Tutti i protagonisti ed il programma.

In questo periodo abbiamo registrato svariate giornate di test privati per Moto2 e Moto3. Parecchi ragazzi sono scesi in pista a Valencia, altri a Jerez, pista che ha ospitato anche un secondo round conclusosi proprio ieri. Ma non c’è tempo per riposarsi, ecco che le due classi minori del Motomondiale si spostano all’Autódromo do Algarve di Portimao per fare sul serio. Dal 19 al 21 febbraio infatti avranno luogo i tre giorni di test ufficiali (gli unici delle categorie) in avvicinamento alla stagione 2022. Tre sessioni di un’ora e 10 minuti ciascuna per ogni giornata, con la Moto3 a scattare per prima alle 11:00 del mattino ed alternandosi con la Moto2, che chiuderà l’attività sempre alle 19:00 (orari italiani).

Moto2

Primi test con tutti i protagonisti in azione e la possibilità così di farci un quadro più chiaro. Per esempio tenendo d’occhio il rookie Pedro Acosta, che in appena quattro giornate sembra aver già trovato il giusto feeling con la KALEX del team Ajo. Accanto a lui un Augusto Fernández non ancora in perfette condizioni fisiche, ma pronto a sfruttare al massimo i tre giorni. Da segnalare anche un Ai Ogura apparso davvero in ottima forma nei test privati, così come pure gli interessanti spagnoli Fermín Aldeguer ed Aron Canet, per fare un paio di esempi. Per i nostri colori occhi puntati in primis su Celestino Vietti e Tony Arbolino, le maggiori speranze in questa categoria, ma attenzione anche agli esordienti, dal già citato Acosta ad Alessandro Zaccone al duo Yamaha VR46 Master Camp. Ricordiamo il ritorno di Romano Fenati o Lorenzo Dalla Porta al rientro dopo l’infortunio, più qualche acciacco per gli incidenti dei giorni scorsi, come Salac e Beaubier. La lista completa dei presenti.

American Racing Team: Cameron Beaubier-Sean Dylan Kelly

VR46 Team: Celestino Vietti-Niccolò Antonelli

GasGas Aspar Team: Albert Arenas-Jake Dixon

Marc VDS Racing Team: Sam Lowes-Tony Arbolino

Pons Racing: Aron Canet-Jorge Navarro

Honda Team Asia: Ai Ogura-Somkiat Chantra

Italtrans Racing Team: Joe Roberts-Lorenzo Dalla Porta

Intact GP: Marcel Schrötter-Jeremy Alcoba

MV Agusta Forward Racing: Marcos Ramírez-Simone Corsi

RW Racing GP: Barry Baltus-Zonta van den Goorbergh

Mandalika SAG Team: Bo Bendsneyder-Gabriel Rodrigo

Red Bull KTM Ajo: Augusto Fernández-Pedro Acosta

Speed Up Racing: Romano Fenati-Fermín Aldeguer

Gresini Racing: Alessandro Zaccone-Filip Salac

Yamaha VR46 Master Camp: Manuel González-Keminth Kubo

Moto3

Ripartendo da quanto fatto nei test privati, i ragazzi più interessanti sono stati quelli di Leopard Racing e Deniz Öncü. Dennis Foggia anzi è rimasto a riposo in questi ultimi due giorni per un piede ancora in recupero, ma ci ha pensato Tatsuki Suzuki a ‘sostituirlo’ in vetta alla classifica. S’è fatto vedere anche il ragazzino turco di Tech3 che, tolto un incidente, è stato costantemente protagonista. Non dimentichiamo poi Carlos Tatay in vetta nelle giornate a Valencia, un altro pilota da osservare. Ma saranno tanti i ragazzini che vorranno dire la loro: tutti hanno già preso contatto con le rispettive moto, che sia al Ricardo Tormo o sulla pista andalusa, ma stavolta saranno tutti assieme. Non dimentichiamo il ritorno di Ana Carrasco per una rinnovata sfida nel Motomondiale, più tutti gli interessanti esordienti al via, compresi i nostri Bartolini e Bertelle. Ricordiamo infine un Daniel Holgado con una gamba tutt’altro che a posto, ma attivissimo a Jerez e quindi pronto a sfidarsi anche a Portimao. La lista dei protagonisti della categoria.

Avintia VR46 Riders Academy: Elia Bartolini-Matteo Bertelle

BOE SKX: Ana Carrasco–David Muñoz/Gerard Riu

CIP Green Power: Kaito Toba-Joel Kelso

GasGas Aspar Team: Sergio García-Izan Guevara

Honda Team Asia: Mario Suryo Aji-Taiyo Furusato

Leopard Racing: Dennis Foggia-Tatsuki Suzuki

MT Helmets – MSI Race Tech: Ryusei Yamanaka-Diogo Moreira

PrüstelGP: Xavi Artigas-Carlos Tatay

Red Bull KTM Ajo: Jaume Masiá-Daniel Holgado

Red Bull KTM Tech3: Deniz Öncü-Adrián Fernández

Snipers Team: Andrea Migno-Alberto Surra

SIC58 Squadra Corse: Lorenzo Fellon-Riccardo Rossi

Max Racing Team: Ayumu Sasaki-John McPhee

Team MTA: Ivan Ortolá-Stefano Nepa

VisionTrack Honda: Scott Ogden-Joshua Whatley

Foto: motogp.com