MXGP, Matterley Basin 1° round: programma, orari, team e piloti

La stagione 2022 MXGP prende il via a Matterly Basin nel week-end del 19-20 febbraio. Tutte le informazioni per l'inizio della nuova era post Tony Cairoli.

Il Campionato Mondiale di Motocross 2022 prenderà il via il 19-20 febbraio a Matterley Basin. Comincia l’era post Tony Cairoli: nei giorni scorsi si vociferava di un possibile impegno del siciliano al posto dell’infortunato Jeffrey Herlings. Notizia subito smentita dal suo manager Alberto Martinelli che però ha assicurato la sua presenza come coach KTM. Dopo due anni contrassegnati dalla pandemia di Covid-19, ritornano i fan sul circuito e il format di due giorni, con prove libere e qualifiche al sabato.

MXGP: i piloti e le squadre

Kawasaki Factory Racing schiera il neo arrivato Ben Watson, beniamino di casa, che troverà motivazioni davanti ai suoi fan. Il compagno di squadra Romain Febvre non sarà in pista, poiché deve ancora smaltire un infortunio subito alla fine della scorsa stagione MXGP. Una brutta tegola per il francese che ha perso il titolo mondiale 2021 all’ultima gara in Italia.

Assente anche Jeffrey Herlings, infortunatosi durante un evento KTM pre-campionato. Non sappiamo quando ritornerà in sella alla sua KTM, ma di certo proverà a trarne vantaggio il quattro volte iridato Tim Gajser. Lo sloveno della Honda si è allenato in Italia nelle ultime settimane ed ha fatto visita anche al Ranch di Valentino Rossi a Tavullia. Matterley Basin è uno dei suoi tracciati favoriti e punterà al massimo risultato per fare bottino di punti. In HRC ritorna finalmente l’australiano Mitch Evans dopo aver saltato il Mondiale 2021 per un infortunio rimediato nel 2020.

Buone probabilità di podio per il duo Monster Energy Yamaha Factory formato da Jeremy Seewer e Glenn Coldenhoff. Per la Red Bull GasGas Factory Racing correrà Jorge Prado, unico pilota della squadra di Claudio De Carli dopo l’addio alla MXGP di Tony Cairoli.

Occhi puntati anche sui rookie Maxime Renaux di Monster Energy Yamaha Factory Racing, vincitore dell’ultimo titolo MX2. Oltre a Ruben Fernandez di Honda 114 Motorsports e Jed Beaton di F&H Kawasaki Racing Team. Standing Construct Husqvarna Factory Racing, dopo il passaggio di costruttore, proporrà ai cancelli di Matterley Pauls Jonass e Brian Bogers.

DIGA PROCROSS KTM RACING schiera Thomas Kjer Olsen e il debuttante Liam Everts. Il nostro Alessandro Lupino vestirà i colori del BETA-SDM Corse MX Team che si unirà a Jeremy Van Horebeek. Le speranze italiane sono tutte riposte sul pilota viterbese classe 1991. Il Team Gebben Van Venrooy Yamaha Racing fa affidamento su Arminas Jasikonis e Calvin Vlaanderen. I fan del Bel Paese potranno seguire anche l’impresa di Nicholas Lapucci (detentore del titolo EMX250) del Fantic Factory Team Maddii. Il pilota toscano, assente in Gran Bretagna, affronterà la sfida di correre con una due tempi contro le 450 cc nella classe regina.

Foto: MXGP

Programma e orari MXGP a Matterley Basin

Sabato 16 febbraio

11:20 Prove Libere

14:00 Prove cronometrate

17:10 Qualifiche

Domenica 17 febbraio

10:45 Warm-up

14:15 Gara 1

17:10 Gara 2