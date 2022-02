Tony Cairoli, il sogno di Matterley sfuma: il manager frena i tifosi

Tony Cairoli non correrà a Matterley Basin nel primo round del Mondiale Motocross 2022. Il manager Alberto Martinelli smentisce l'ipotesi: "Andrà come coach KTM".

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che Tony Cairoli potrebbe correre la prima gara del Mondiale di Motocross a Matterley Basin. Un’ipotesi nata da un post sui social del nove volte campione del mondo. In tanti, anche stelle affermate del motociclismo, si sono precipitati in commenti di incoraggiamento. Primo fra tutti Jeffrey Herlings, campione del mondo che Antonio avrebbe dovuto sostituire in quanto infortunato.

Doccia fredda per i fan di Tony Cairoli

Abbiamo contattato il suo manager Alberto Martinelli per avere conferma della grande notizia. Ma è arrivata la fredda smentita: “A me Tony ha detto che non corre. Va in Gran Bretagna come coach mandato da KTM, ma non mi risulta faccia la gara da pilota. A meno che non cambia idea all’ultimo minuto. Ma ha detto che non corre“. Una doccia fredda per tantissimi fan, non per il manager: “Personalmente non voglio che corra, si è ritirato e non avrebbe senso. Se deve fare qualche gara come collaudatore ben venga. Lui è una leggenda, non ha senso ritornare. Questo è il mi consiglio amichevole da amico e manager. Tutti faremmo salti di gioia a vederlo correre, ma non è eticamente corretto“.

L’agenda 2022 di Cairoli

Nell’agenda 2022 di Tony Cairoli ci sono altri impegni ancora da definire con precisione. “Ha in mente di fare un paio di gare in America in qualità di tester, per sviluppare la moto per conto di KTM. Non ha ancora deciso quali gare e quando perché sta aspettando istruzioni da KTM“. Previsti impegni anche con le quattro ruote. “Nella seconda parte dell’anno qualcosa faremo – aggiunge Alberto Martinelli -. Un’idea potrebbe essere il Rally Legend, sicuramente una o due gare le faremo. Dipende anche dagli impegni con KTM“.

In occasione della 100 Km dei Campioni al Ranch di Valentino Rossi ha ricevuto l’invito a partecipare. Ma Tony Cairoli aveva altri impegni istituzionali dopo il ritiro dal Mondiale. Sarà possibile vedere le due star al MotoRanch di Tavullia? “Non credo che ci vada perché non gli piace il flat track, non è nelle sue corde“.

