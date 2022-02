Motocross: KTM senza Herlings, al suo posto ecco Mathys Boisrame

In assenza di Jeffrey Herlings, KTM schiera Mathys Boisrame. Il pilota francese al via per i primi due round del Mondiale Motocross 2022.

Col posticipo del primo round MXGP a questo weekend, KTM ha avuto tempo di riorganizzarsi. L’iridato in carica Jeffrey Herlings rimarrà assente almeno per i primi due eventi, come dimostra l’ingaggio di un sostituto. Si tratta del francese Mathys Boisrame, che rileverà il posto del talento di Geldrop per le tappe a Matterley Basin ed a Mantova. Il 23enne campione EMX250 2018, dopo i cinque GP 2021 con Kawasaki per l’infortunato Ivo Monticelli (più voci di un accordo con KRT per il 2022 non più concretizzato) avrà ora questa occasione al posto del numero #1 in top class nel Mondiale Motocross.

Pilota e squadra hanno avuto modo di conoscersi meglio con qualche giorno di test, questo weekend ecco il primo evento insieme. Ci saranno i colori KTM anche in MXGP, e non solo in MX2 con Vialle. “Abbiamo approfittato del rinvio del round in Gran Bretagna per svolgere qualche altra prova” ha sottolineato il team manager Joel Smets. Rimarcando anche che “Jeffrey è unico, è impossibile trovare un altro pilota come lui. Ma apprezziamo la velocità e la determinazione di Mathys. Ha già dimostrato di poter essere rapido e competitivo a questo livello, sarà un’ottima occasione per lui, mentre noi potremo così accumulare chilometri importanti.”

Qui la diretta streaming dell’intero GP (prove e gare)