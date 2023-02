Superbike, team Bonovo BMW: svelata la livrea delle moto di Baz e Gerloff

I primi test pre-campionato del 2023 non sono stati esaltanti, ma in casa BMW c’è comunque fiducia per il Mondiale Superbike che partirà nel weekend 24-26 febbraio a Phillip Island. Anche se finora la nuova M 1000 RR non ha impressionato, è presto per emettere sentenze definitive.

Scott Redding non ha nascosto la sua delusione iniziale, però è pronto a dare il massimo per il team ufficiale ROKiT BMW Motorrad WorldSBK. Deve mettere da parte i pensieri negativi, inclusi quelli sulla mancata introduzione del limite di peso moto-pilota, e concentrarsi sull’esprimersi al meglio delle sue possibilità con il pacchetto tecnico a disposizione.

Il suo compagno di squadra Michael van der Mark si è ripreso fisicamente dopo gli infortuni gravi del 2022 ed è pronto a dare il suo contributo. Nell’ultimo test in Australia (20-21 febbraio) sarà importante riuscire e stabilire una buona base per iniziare il campionato.

Superbike 2023, il team Bonovo Action BMW cambia look

Se il team ROKiT BMW aveva già svelato il 10 febbraio la livrea delle M 1000 RR di Redding e van der Mark, invece solo nelle scorse ore è stata resa nota quelle delle moto della squadra satellite Bonovo Action. Per il 2023 c’è un cambiamento di look con un blu più audace e alcune sfumature di rosso e arancione nella parte anteriore.

Loris Baz è al secondo anno con la struttura di proprietà di Jurgen Roder e spera in una crescita notevole nel nuovo Mondiale SBK: “Inizio sempre la stagione con l’aspettativa di provare a vincere e di essere sul podio. È questo ciò che voglio ed è per questo che mi alleno. L’obiettivo del team è essere sempre in top 10 con entrambi i piloti e penso che stare in top 5-6 sarebbe molto positivo. Il livello del campionato diventa più alto ogni anno. Abbiamo fatto un passo avanti con la moto e mi aiuta essere al secondo anno consecutivo con la squadra. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione e progredire in ogni gara. Sono fiducioso“.

Se a Baz le motivazioni non mancano, anche il nuovo arrivato Garrett Gerloff è parecchio determinato a fare bene ne 2023: “Sono entusiasta, questo è un nuovo capitolo per me, un nuovo viaggio. I test sono andati bene, ho lavorato in maniera eccellente con la squadra. L’obiettivo è continuare a migliorare. Possiamo fare un’annata fantastica, se ci concentriamo su noi stessi e mettiamo insieme i pezzi. Possiamo farcela“.

Foto: BMW